«Σάρωσε» στην σκηνή ο Akylas. Πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και πάει για την κορυφή!

Η Ελλάδα ζει ξανά στους ρυθμούς της Eurovision, καθώς ο Akylas κατάφερε χθες βράδυ να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου με το τραγούδι «Ferto». Η εμφάνισή του στη σκηνή της Βιέννης ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, με έντονη σκηνική αισθητική, ηλεκτρονικό ήχο και παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία που δημιούργησαν μια από τις πιο ιδιαίτερες συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

Τα social media πήραν «φωτιά» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ενώ πολλοί fans μίλησαν για μία από τις πιο κινηματογραφικές παρουσίες της βραδιάς.

Το κλίμα στον Α’ Ημιτελικό ήταν εκρηκτικό και γεμάτο ενέργεια. Η διοργάνωση στη Βιέννη είχε δυνατές παραγωγές, έντονα visuals και πολλές συμμετοχές που ξεσήκωσαν το κοινό, με τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα να θεωρούνται από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Παράλληλα, υπήρξαν και εκπλήξεις στους αποκλεισμούς, αφού χώρες όπως η Πορτογαλία και το Σαν Μαρίνο έμειναν εκτός τελικού παρά τις θετικές αντιδράσεις πριν τον ημιτελικό.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε οτι πέρασε στον τελικό, βάζοντας τέλος στην αναμονή από την αρχή.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου είναι:

Ελλάδα

Σουηδία

Φινλανδία

Βέλγιο

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Όσο για τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, η Σουηδία συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά για τη νίκη, ενώ πολύ δυναμική πορεία φαίνεται να έχουν και η Φινλανδία και η Ελλάδα μετά τις χθεσινές εμφανίσεις.

Το «Ferto» του Akyla κέρδισε θετικά σχόλια τόσο από επιτροπές όσο και από το κοινό, με αρκετούς eurofans να μιλούν πλέον ανοιχτά για πιθανή θέση στην πρώτη δεκάδα, ακόμα και για έκπληξη στον τελικό.

«Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται»

Τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πρόκριση της Ελλάδας εξέφρασε ο Akylas, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού στη Βιέννη. Ο νεαρός καλλιτέχνης, μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ και περιέγραψε την εμπειρία της εμφάνισής του στη σκηνή ως μοναδική και γεμάτη έντονα συναισθήματα.

Ο ίδιος δήλωσε πως πίστευε από την αρχή στην πρόκριση, ωστόσο τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο κοινό της Eurovision. Όπως ανέφερε, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός των θεατών μέσα στην αρένα τού έδωσαν μεγάλη δύναμη και τον βοήθησαν να απολαύσει κάθε δευτερόλεπτο της εμφάνισής του.

«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε αλλά είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το στέιτζ. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Ακύλας παραδέχθηκε ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως όσα συνέβησαν πάνω στη σκηνή, τονίζοντας πως μετά το τέλος της εμφάνισης ένιωθε σαν να μην θυμάται τίποτα από εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ανυπομονεί να παρακολουθήσει ξανά το βίντεο της συμμετοχής του για να δει πώς κύλησαν όλα επί σκηνής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφορά που ένιωσε ανάμεσα στις πρόβες και τη ζωντανή εμφάνιση του ημιτελικού, εξηγώντας ότι η παρουσία χιλιάδων θεατών δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, γεμάτη παλμό και ενέργεια.

Ο τελικός της Eurovision, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2026 στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) και θα συμμετάσχουν 25 χώρες, η διοργανώτρια χώρα Αυστρία, οι «Μεγάλοι Τέσσερις» και οι δέκα συμμετοχές με την υψηλότερη κατάταξη από κάθε έναν από τους δύο ημιτελικούς.