Σε πλήρη ψηφιακή θωράκιση των τελωνειακών ελέγχων προχωρά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας ένα νέο δίκτυο δορυφορικής και ηλεκτρονικής επιτήρησης που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτηγό και εμπορευματοκιβώτιο που εισέρχεται και κινείται στην ελληνική επικράτεια. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να περιορίσει δραστικά το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων που στερούν εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως τα τέλη Ιουνίου. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε 24 τελωνεία, λιμάνια και συνοριακά σημεία ελέγχου, μετατρέποντας ουσιαστικά τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας σε κέντρα συνεχούς ψηφιακής επιτήρησης της εμπορευματικής κίνησης.

Το νέο δίκτυο θα καλύπτει τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και τα μεγαλύτερα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους της χώρας. Στα σημεία ελέγχου περιλαμβάνονται η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, η Δοϊράνη, οι Κήποι και οι Καστανιές, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες φορτηγά και βυτιοφόρα. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η συνεχής επιτήρηση στα συγκεκριμένα περάσματα θα επιτρέψει τον άμεσο εντοπισμό ύποπτων μεταφορών και θα περιορίσει σημαντικά τις παράνομες διακινήσεις προϊόντων υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης.

Κομβικό ρόλο στο νέο σχέδιο θα έχουν επίσης τα τελωνεία και τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, του Λαυρίου και της Κέρκυρας, καθώς και οι εγκαταστάσεις σε Μυτιλήνη, Χίο, Κω και Ηράκλειο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη λόγω των αυξημένων εμπορευματικών ροών και της σύνδεσής τους με εγκαταστάσεις διακίνησης containers και ελεύθερες ζώνες εμπορίου. Το σχέδιο επεκτείνεται ακόμη σε περιοχές υψηλής εμπορευματικής δραστηριότητας, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, ο λιμένας Ελευσίνας και η εγκατάσταση Μεταμόρφωσης, ενώ ενισχύεται η επιτήρηση και στα βόρεια σύνορα με κάλυψη τελωνείων σε Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Νέα Ορεστιάδα και Κομοτηνή.

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος βρίσκεται η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών συστημάτων GPS και προηγμένων τεχνολογιών ακτινοσκόπησης. Ειδικές συσκευές εντοπισμού θα τοποθετούνται σε φορτηγά, βυτιοφόρα και εμπορευματοκιβώτια, επιτρέποντας στις τελωνειακές αρχές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη θέση και τη διαδρομή των φορτίων. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης θα είναι δυνατή η σύγκριση της δηλωμένης διαδρομής με την πραγματική κίνηση των οχημάτων, καθώς και ο άμεσος εντοπισμός αποκλίσεων, ύποπτων στάσεων ή αλλαγών πορείας.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται επίσης σε κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγαριές, μπάρες ελέγχου και αυτοματοποιημένες συσκευές καταγραφής, οι οποίες θα μεταδίδουν δεδομένα μέσω κινητής και δορυφορικής επικοινωνίας σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, κινητά και σταθερά συστήματα ακτινοσκόπησης X-Rays Backscatter θα επιτρέπουν τον έλεγχο του περιεχομένου των containers χωρίς φυσικό άνοιγμα, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε ενιαίο ψηφιακό κέντρο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα για αυτόματες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να περάσει σε μια νέα εποχή στοχευμένων και πλήρως ψηφιοποιημένων τελωνειακών ελέγχων, περιορίζοντας τα περιθώρια δράσης των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.

