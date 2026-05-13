Στις κάλπες οι φοιτητές στη «σκιά» επεισοδίων σε ΑΠΘ και ΠΑΔΑ.

Σε ένα ιδιαίτερο φορτισμένο περιβάλλον πραγματοποιούνται σήμερα Τετάρτη οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Οι αρχές των πανεπιστημίων έχουν ήδη λάβει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει έντονο τόσο για τη συμμετοχή όσο και για τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν τους συσχετισμούς στο φοιτητικό κίνημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπαράθεση για το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και η συζήτηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ζητήματα που έχουν πυροδοτήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της φοιτητικής κοινότητας. Παράλληλα, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική στέγαση, η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους και η ποιότητα των σπουδών αποτελούν βασικούς άξονες προβληματισμού. Για ακόμη μία χρονιά, αναμένεται έντονος κατακερματισμός στα αποτελέσματα, καθώς οι παρατάξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ξεχωριστές καταμετρήσεις, χωρίς ενιαία ανακοίνωση συνολικού αποτελέσματος.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Οι σημερινέςς εκλογές διεξάγονται σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα υπό το βάρος σοβαρών επεισοδίων βίας που καταγράφηκαν χθες σε ΑΠΘ και ΠΑΔΑ.

Φοιτητικές εκλογές 2026: Πώς ψηφίζουν οι φοιτητές

Οι φοιτητές όλων των ετών κάθε τμήματος δύνανται να προσέρχονται στις σχολές τους για να ψηφίσουν από τις 7:00 έως τις 19:00.

Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και φυσικά την φοιτητική του ταυτότητα.

Να διευκρινιστεί ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα.

Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.