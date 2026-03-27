Στις 13 Μαΐου οι φοιτητικές εκλογές - Όσα πρέπει να ξέρουν οι πρωτοετείς φοιτητές που φέτος θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία των Φοιτητικών Εκλογών 2026 με το άνοιγμα της κάλπης στα ΑΕΙ να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 13 Μαΐου όπως αποφασίστηκε από το διαπαραταξιακό συμβούλιο φοιτητών. Οι μαθητές όλων των σχολών και των τμημάτων καλούνται να δώσουν το παρών στην εκλογική διαδικασία μέσω της οποίας θα εκλέξουν τα Διοικητικά Συμβούλια των τμημάτων τους.

Φοιτητικές εκλογές 2026: Το πρωτόκολλο της διαδικασίας

Οι φοιτητές όλων των ετών κάθε τμήματος δύνανται να προσέρχονται στις σχολές τους για να ψηφίσουν από τις 7:00 έως τις 19:00, βέβαια το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι αυστηρό καθώς ανά περίπτωση σχολών δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης ως προς τις ώρες ψηφοφορίας. Παραδοσιακά ανήμερα των Φοιτητικών Εκλογών δεν διεξάγονται μαθήματα ούτε παραδόσεις στα εργαστήρια, έτσι ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογικές διαδικασίες.

Πώς ψηφίζουν οι φοιτητές στις Φοιτητικές Εκλογές 2026

Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και φυσικά την φοιτητική του ταυτότητα. Να διευκρινιστεί ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα. Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.