Τριάντα πέντε θέσεις με υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποτροφίες απευθύνονται τόσο σε νέους/ες υποψηφίους/ες όσο και σε ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π., οι οποίοι/ες ανήκουν σε συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άτομα Ρομά, άτομα που έχουν φιλοξενηθεί σε δομές παιδικής προστασίας, ωφελούμενοι λόγω αστεγίας, καθώς και γυναίκες που έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες για θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων.

Η υποτροφία καλύπτει τη συμμετοχή σε Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται βεβαιώσεις από δήμους, κοινωνικές δομές ή ξενώνες φιλοξενίας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο τελικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για νέους/ες φοιτητές/τριες αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή θα γίνει μέσω δημόσιας κλήρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.