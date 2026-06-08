Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν αν στόχος του θα ήταν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο « Crown Iris».

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται από την Αστυνομία ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά ισραηλινού στόχους. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική Ποινική σε βαθμό κακουργήματος η οποία αφορά:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο 37χρονος ο οποίος είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από ένα περίπου μήνα για να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος σε πολυτελές ξενοδοχείο, τέθηκε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ πριν από περίπου 15 ημέρες, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Οντίν». Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει αλλά όπως προέκυψε, δεν είχε προχωρήσει σε κάποια προπαρασκευαστική ενέργεια. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν αν στόχος του θα ήταν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο « Crown Iris».

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μαζί με τρεις ομοεθνείς του, σε ένα από τα καταλύματα των εργαζόμενων του ξενοδοχείου που εργαζόταν.. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπήρχε σύνδεσή τους με την υπόθεση.