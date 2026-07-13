Η εξομολόγηση για το ταξίδι του στην Αμερική. «Δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ένα όνειρο ζωής φαίνεται πως εκπλήρωσε ο Γιώργος Μαυρίδης ταξιδεύοντας στην Αμερική προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Ο παρουσιαστής, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε σε απόσταση αναπνοής τους παίκτες των δύο ομάδων να ταξιδεύουν από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ομάδες της Αργεντινή και της Ελβετίας.

Μέσω σχετικής ανάρτησης που έκανε την Κυριακή 12 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Γιώργος Μαυρίδης μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα που του προκάλεσαν άγχος.

«Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη.. Αυτά που έζησα τις τελευταίες 2 μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο.. Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου... Σύντομα θα μοντάρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω τραβήξει... Vamos Argentina...

ΥΓ : Κοντε θα είμαι εκεί στο τελευταίο χορό.

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Argentina

World Cup», έγραψε χαρακτηριστικά στη σχετική λεζάντα, δίνοντας την υπόσχεση στους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα επιστρέψει με ένα σχετικό βίντεο.

{https://www.instagram.com/p/Darm85WDdob/?hl=el&img_index=1}