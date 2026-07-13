Πιν από λίγες εβδομάδες είχε ταξιδέψει στο Αμάλφι της Ιταλίας.

Στη Νάξο βρέθηκε τις τελευταίες μέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια λατρεύει το νησί των Κυκλάδων και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι.

Η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες είχε ταξιδέψει στο Αμάλφι της Ιταλίας, συνέχισε τις διακοπές της σε ελληνικό προορισμό.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, βρέθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς στην ξενοδοχειακή μονάδα του, όπου το γλέντι είχε έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα, με ζωντανή μουσική, νησιώτικα τραγούδια και χορούς.

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