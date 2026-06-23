Η αναφορά του γιατρού στην απουσία της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα» ο Ανδρέας Φουστάνος αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη και στην επιλογή της να απέχει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση.

Ειδικότερα, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης ρωτήθηκε σχετικά με την απόφαση της παρουσιάστριας και κουμπάρας του να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, παραχωρώντας παράλληλα τη δική του οπτική σε σχέση με το τι μπορεί να ακολουθήσει στο μέλλον.

Εκφράζοντας την άποψή του τόνισε ότι κάποιος που αγαπάει το επάγγελμά του δεν το αφήνει: «Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα γιατί κουράστηκε ή κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνουν δεν το αφήνουν εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ο γιατρός μίλησε για την οικογένειά του και τις κόρες του: «Η μία μου κόρη έχει οικογένεια, το παιδί της, έχει άλλες προτεραιότητες. Η άλλη είναι στην Αμερική. Δεν ήμουν χαζομπαμπάς. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο να είμαι κοντά τους λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο κάθε ένας και ενδιαφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στενή σχέση. Τα κορίτσια έχουν πιο στενή σχέση με τον πατέρα, παρά με την μητέρα».

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Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».