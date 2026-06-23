Η γνωστή Youtuber βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή Youtuber, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τα επαγγελματικά της βήματα, τα σχέδια της και την ενασχόλησή της με τη μουσική και το τραγούδι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε για στην προσωπικότητά της, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις άγνωστες πτυχές του εαυτού της.

Η ίδια, χαρακτήρισε τον εαυτό της «διασκεδάστρια» και όχι τραγουδίστρια, καθώς δεν τις αρέσει να ορίζει τον εαυτό της, αφού όπως περιέγραψε, η βασική της ανάγκη είναι η επικοινωνία με τον κόσμο.

Όπως εξήγησε το χιούμορ της είναι μία μορφής άμυνας την οποία έχει αναπτύξει από την παιδική της ηλικία: «Μόνο άμυνα είναι το χιούμορ. Γι’ αυτό λένε και περισσότερο ότι οι πιο τραυματισμένοι άνθρωποι είναι και οι πιο γελαστοί, πιο χιουμορίστες. Είναι μία πάρα πολύ ωραία άμυνα που μπορείς να χτίσεις, γιατί δυστυχώς, δεν διαχειρίζονται όλοι το τραύμα τους ή τον πόνο τους με τον ίδιο τρόπο, καμιά φορά γίνονται και επικίνδυνοι προς τον εαυτό τους με συμπεριφορές. Οπότε δόξα τω Θεώ, τα κάναμε χιούμορ», σημείωσε αρχικά.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο λόγο που η ίδια επιστράτευσε το χιούμορ στη ζωή της: «Ναι, αρχικά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι plus size σαν παιδάκι. Εγώ ανέκαθεν ήμουν έτσι, οπότε αρχίζεις και καλλιεργείς άλλα κομμάτια σου συμπεριφορικά που θα μπορούσαν να γοητεύουν τον περίγυρο. Στην αρχή δεν σε ενδιαφέρει οι γνώμη των άλλων αλλά αισθάνεσαι ότι διαφέρεις. Οπότε, επειδή διαφέρεις, κάτι πρέπει να κάνεις για να επικυρώσεις την διαφοροποίηση αυτή με πιο ωραίο τρόπο».

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Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Με αφορμή τα όσα ανέφερε νωρίτερα, η συζήτηση στράφηκε γρήγορα προς τις δικές της επιθυμίες, την προσωπικότητά της και τα επαγγελματικά της.

Η ίδια περιέγραψε ότι η ανάγκη της είναι να έρχεται σε επικοινωνία με το κοινό και τον κόσμο, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι της λείπει η αγνότητα και τα αθώα χρόνια της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας:

«Μας λείπει πάρα πολύ η αγνότητα. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ η δική μου αγνότητα από την παιδική και εφηβική μου ηλικία. Τα πρώτα συναισθήματα, οι πρώτοι έρωτες. Όλα αυτά που ήταν πάρα πολύ αυθεντικά και δυνατά. Γίνεται ο κόσμος χάλια και ειδικά με την υπερπληροφόρηση το μυαλό μας έχει γίνει λαπάς… Μας λείπει αυτό που ήμασταν τότε…», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της βήματα και στην προσωπικότητά της: «Αν με ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνω, σε ελεύθερη μετάφραση θα πω ‘κλόουν’, πιο επίσημα θα πω διασκεδάστρια. Δεν θα πω ‘τραγουδίστρια’. Το ‘διασκεδάστρια’ είναι μία ομπρέλα. Νιώθω πάρα πολύ ασφαλής με το να μην με ορίζει τίποτα γιατί στην πραγματικότητα δεν έχω καθόλου πάθος με τίποτα. Ζηλεύω ειλικρινά τους ανθρώπους που έχουν πάθος με τη δουλειά τους, με την ιδιότητά τους. Δεν έχω πάθος με τίποτα. Τα θεωρώ όλα μάταια… Μπορώ να ζήσω χωρίς να ξανά τραγουδήσω ποτέ, ή να μην ξανά κάνω βίντεο στο Youtube. Σαν δουλειές, δεν με γοητεύουν στην πραγματικότητα, μου αρέσει να τα κάνω μέχρι να βαρεθώ. Η βασική μου ανάγκη είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, οπότε όλα αυτά τα θεωρώ ένα μέσο γι’ αυτό», κατέληξε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

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