Σκηνή από το «Παρά Πέντε» αναβίωσε η Δανάη Μπάρκα.

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση επέστρεψε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok, αναπαριστώντας την Σοφία και τη Θεοπούλα από τη θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, το «Παρά Πέντε».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, φαίνεται να διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς πριν από μερικές ημέρες παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, σε μία παραδοσιακή τελετή.

Ο γάμος της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιουνίου σε ένα ξωκλήσι στη Μεσσηνία, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και έκτοτε μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Παράλληλα, χωρίς να αφήνει στην άκρη το χιούμορ της, φαίνεται ότι προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο προορισμό για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Μέσα από το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στα social media το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, αναβίωσε τη σκηνή από το «Παρά Πέντε», όταν η Θεοπούλα και η γιαγιά Σοφία, προσπαθούσαν να βρουν τον κατάλληλο προορισμό για ταξίδι.

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Όπως οι θρυλικές ηρωίδες, έτσι και εκείνη, απέρριψε το Νεπάλ και τα Νορβηγικά Φιόρδ λόγω της ονομασίας τους και έδειξε να μην ενδιαφέρεται για το γύρο της Ιταλίας.

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7654544765576383766?lang=el-GR}

Αν και δεν φαίνεται να καταλήγει στο ποιο θα είναι το επόμενο ταξίδι της, δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο.