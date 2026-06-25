Ο Γιώργος από το 4ο Λύκειο Χανίων «βάζει πλώρη» για τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Αθήνα.

Αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό από τα αποτελέσματα των φετινών Πανεληνίων έρχεται από τα Χανιά, όπου ένας υποψήφιος κατάφερε να σημειώσει το απόλυτο 20 σε τρία από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους αριστούχους της χρονιάς και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υψηλή του επίδοση σε απαιτητικά επιστημονικά αντικείμενα.

Ο λόγος για τον Γιώργο Καλλιγέρη, μαθητη του 4ου Λυκείου ο οποίος αρίστευσε στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, φτάνοντας στο απόλυτο άριστα και στα τρία αυτά μαθήματα σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η επίδοσή του αυτή τον κατατάσσει στην κορυφή των υποψηφίων, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δύσκολο συνδυασμό μαθημάτων, που απαιτεί βαθιά κατανόηση, συστηματική μελέτη και υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Στις δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε βάσεις στη Φυσική και τα Μαθηματικά, ενώ στη Χημεία άρχισε να διαβάζει συστηματικά και φυσικά είχε την βοήθεια της καθηγήτριάς του.

Η συνολική βαθμολογική εικόνα αποτυπώνει έναν υποψήφιο με συνέπεια, επιμονή και ξεκάθαρη στόχευση, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την επίτευξη των άριστων επιδόσεων. Η περίπτωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ο υψηλός ανταγωνισμός των φετινών Πανελληνίων, όπου ακόμη και μικρές διαφορές στη βαθμολογία μπορούν να καθορίσουν την εισαγωγή σε περιζήτητες σχολές.

Ο ίδιος στοχεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Αθήνα. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του, ο υποψήφιος κρατά χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας τη σημασία της συστηματικής προσπάθειας και της πίστης στον στόχο. Στέλνει επίσης μήνυμα προς τους επόμενους υποψηφίους, τονίζοντας ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν είναι αποτέλεσμα στιγμιαίας προσπάθειας, αλλά μιας μακροχρόνιας διαδικασίας μελέτης, οργάνωσης και ψυχραιμίας.