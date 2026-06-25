Πανωλεθρία στην Οικονομία με 48% κάτω από τη βάση και τεράστια «βουτιά» και στους αριστούχους δημιουργούν εντελώς νέα δεδομένα στις σχολές του 4ου Πεδίου.

Η πρόβλεψη για «πανωλεθρία» στο μάθημα της Οικονομίας επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των σημερινών αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη να χαρακτηρίζει «σφαγή» τα όσα διαδραματίστηκαν βαθμολογικά στο επίμαχο μάθημα.

Οικονομία: Ένας στους 2 υποψηφίους κάτω από το 10

Σε δηλώσεις του στο Dnews τόνισε χαρακτηριστικά ότι «καταγράφεται «σφαγή» στο ΑΟΘ στους αριστούχους πάνω από το 19 που πέρσι ήταν 5406 και φέτος 2199.» Η βαθμολογική εικόνα του μαθήματος έχει απογοητεύσει τους υποψηφίους και θεωρείται δεδομένο ότι θα προκληθεί μια σειρά αναταράξεων με καθοδική τάση για τις σχολές ολόκληρου του Πεδίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση εκτοξεύεται στο 48%, από περίπου 33% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους δύο υποψηφίους δεν καταφέρνει να περάσει το όριο του 10. Παράλληλα, οι υψηλές επιδόσεις συρρικνώνονται σημαντικά, καθώς οι αριστούχοι (18 και άνω) μειώνονται από περίπου 30% στο 14%, ενώ τα καθαρά άριστα (19–20) καταρρέουν από 20% σε μόλις 8%. Η μετατόπιση αυτή δείχνει μια σαφή υποχώρηση της απόδοσης τόσο στη μεσαία όσο και στην υψηλή βαθμολογική κλίμακα.

Ο «αδύναμος κρίκος» του 4ου Πεδίου

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του κ. Παναγιώτη Κουσκουβελάκου Οικονομολόγου - Εκπαιδευτικού που μιλώντας στο Dnews τόνισε ότι «Η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων των φετινών Πανελληνίων επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για σημαντική πτώση των βάσεων στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής). Ο βασικός «υπαίτιος» της πτώσης αυτής εντοπίζεται στο μάθημα της Οικονομίας, όπου οι επιδόσεις των υποψηφίων κατέγραψαν κατακόρυφη υποχώρηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

<>Η σύγκριση με την περσινή χρονιά αποκαλύπτει το μέγεθος της αποτυχίας, τόσο στη βάση της βαθμολογικής κλίμακας όσο και στην κορυφή της. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γραπτών που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση εκτινάχθηκε φέτος στο 48%, τη στιγμή που πέρυσι κυμαινόταν κοντά στο 33%. Σχεδόν ένας στους δύο υποψηφίους, δηλαδή, βρέθηκε κάτω από το βαθμολογικό όριο των 10 μονάδων. Η εικόνα είναι εξίσου απογοητευτική και στους αριστούχους. Οι υποψήφιοι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν βαθμολογία πάνω από 18 περιορίστηκαν φέτος στο 14%, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 30%.Η φθίνουσα πορεία γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξετάσουμε το άριστα (19-20) ενώ πέρυσι ένας στους πέντε υποψηφίους (20%) έγραφε καθαρό άριστα, φέτος το ποσοστό αυτό έκανε «βουτιά» στο 8%. Τα δεδομένα αυτά μαρτυρούν την αυξημένη δυσκολία.»

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Ιδιαίτερα τα Οικονομικά τμήματα, αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση. Η μειωμένη παρουσία αριστούχων στην Οικονομία περιορίζει τον ανταγωνισμό στην κορυφή και δημιουργεί συνθήκες για αισθητή πτώση των βάσεων, κυρίως στα κεντρικά και πιο περιζήτητα τμήματα. Στην Πληροφορική του 4ου Πεδίου η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Από τη μία πλευρά, η πτώση στην Οικονομία ασκεί καθοδική πίεση, ενώ από την άλλη τα Μαθηματικά λειτουργούν ως στοιχείο σταθεροποίησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικτό σενάριο, με πιθανές ήπιες πτώσεις σε ορισμένα τμήματα και σχετική σταθερότητα σε άλλα, χωρίς όμως ενιαία τάση.

Σε κάθε περίπτωση στο4ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται μια «συμπίεση προς τα κάτω», η οποία δεν προέρχεται από γενικευμένη υποχώρηση σε όλα τα μαθήματα, αλλά κυρίως από την έντονη πτώση της Οικονομίας. Η μείωση των αρίστων και ο διπλασιασμός σχεδόν των χαμηλών επιδόσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον χαμηλότερης παραγωγής υψηλών μορίων, κάτι που μεταφράζεται σε καθαρά πτωτική τάση για τις βάσεις, ιδιαίτερα στις σχολές Οικονομίας και σε μέρος των τμημάτων Πληροφορικής.

Κλείνοντας ο κ. Κουσκουβελάκος σημειώνει ότι «το βέβαιο είναι ότι η δραματική μείωση των αριστούχων και ο διπλασιασμός της αποτυχίας στην Οικονομία διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο για τις φετινές βάσεις, σπρώχνοντας τα μόρια εισαγωγής σε σημαντική πτώση.»