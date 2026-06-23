Οι τελικές εκτιμήσεις «δείχνουν» μεγάλη ζημιά στις Οικονομικές Σχολές και σημαντικές «πιέσεις» στις Βάσεις του 4ου Πεδίου που θα αλλάξουν το τοπίο που ίσχυε μέχρι και σήμερα.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες των υποψηφίων στην Οικονομία δημιουργούν έντονο προβληματισμό καθώς προμηνύεται «πανωλεθρία» με τα μισά γραπτά να κινούνται κάτω από το βαθμολογικό όριο του 10.

Τα δεδομένα που έρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας και όπως διαφαίνεται οι χαμηλές επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας θα αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στις βάσεις εισαγωγής στις οικονομικές και πληροφορικές σχολές του 4ου Πεδίου. Με το 51% των υποψηφίων να βρίσκεται κάτω από τη βάση στο μάθημα, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που αναμένεται να οδηγήσει σε «ελεύθερη πτώση» των βάσεων, ιδιαίτερα στα τμήματα όπου η Οικονομία διαθέτει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

Τα δύσκολα θέματα «γκρέμισαν» τους βαθμούς και εξαφάνισαν τους αριστούχους - 51% κάτω από τη βάση

Όπως εξηγεί στο Dnews ο Παναγιώτης Κουσκουβελάκος, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός η φετινή εξέταση λειτούργησε ως ένα ισχυρό φίλτρο αξιολόγησης, καθώς η έμφαση μετατοπίστηκε από τις τυποποιημένες ασκήσεις στην κριτική σκέψη και στη συνδυαστική επεξεργασία δεδομένων. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν σημαντικές απώλειες βαθμών ακόμη και σε υποψηφίους που θεωρούνταν καλά προετοιμασμένοι.

«Τα πρώτα διαθέσιμα βαθμολογικά στοιχεία από το μάθημα της Οικονομίας αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα απαιτητική εικόνα, με σημαντικό ποσοστό υποψηφίων να μην καταφέρνει να ξεπεράσει τη βάση και συνολικό προβληματισμό για το επίπεδο επίδοσης στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Η κατανομή των βαθμολογιών έχει ως εξής: 27% στο 0–5, 24% στο 5–9,9, 23% στο 10–14,9, 15% στο 15–17,9 και από 5,5% στο 18–18,9 και 19–20. Συνολικά, το 51% των υποψηφίων καταγράφεται κάτω από τη βάση, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσκολία της φετινής εξέτασης και τη σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις.» τονίζει ο κ. Κουσκουβελάκος.

Το επίπεδο των θεμάτων χαρακτηρίζεται μεν ποιοτικό, ωστόσο η κλιμάκωση της δυσκολίας φαίνεται να υπήρξε απότομη, γεγονός που δημιούργησε έντονες αποκλίσεις στις βαθμολογίες. Η μετάβαση από πιο τυποποιημένες μορφές εξέτασης σε απαιτήσεις κριτικής και συνδυαστικής σκέψης λειτούργησε ως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιδόσεων. Ειδικότερα τονίζει ότι «Το επίπεδο των θεμάτων ήταν καλό και εκεί πρέπει να παραμείνει ο πήχης. Ωστόσο, η διαβάθμιση έγινε απότομα, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα. Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών φθίνει χρόνο με το χρόνο. Η έξοδος από το πλαίσιο των τυποποιημένων ασκήσεων και η απαίτηση για κριτική και συνδυαστική σκέψη λειτούργησαν ως «κόφτης». Όταν η προετοιμασία των μαθητών βασίζεται επί χρόνια στην αποστήθιση και στις τυποποιημένες, «έτοιμες» ασκήσεις, η εισαγωγή θεμάτων που απαιτούν κριτική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα μοιραία οδηγεί σε αυτή την απότομη προσγείωση. Η μεγάλη δυσκολία της πλειοψηφίας σε βασικά εργαλεία όπως η εξίσωση ευθείας στο Γ Θέμα και η εύρεση των εξισώσεων στο Δ1 επιβεβαιώνει ότι η μηχανική μάθηση δεν αρκεί. Μια πιο ομαλή και διαδοχική κλιμάκωση στη δυσκολία των ερωτημάτων θα επέτρεπε τη δικαιότερη αποτύπωση της προσπάθειας των υποψηφίων, χωρίς να εκπτύσσεται το καλό επίπεδο που οφείλουν να έχουν τα θέματα.»

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Πώς θα «προσγειωθούν» άτσαλα οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου

Τα βαθμολογικά δεδομένα δείχνουν μια έντονη πόλωση. Από τη μία λίγοι πολύ υψηλοί βαθμοί και από την άλλη μια ευρεία μάζα χαμηλών επιδόσεων. Αυτό το «άνοιγμα της ψαλίδας» αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τη γενική εικόνα του μαθήματος, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση των μορίων στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Στο επίπεδο των βάσεων, η εικόνα αυτή σημαίνει λιγότερους υποψηφίους με υψηλό άθροισμα μορίων, κάτι που ενδέχεται να συμπιέσει τις βάσεις σε αρκετές οικονομικές και πληροφορικές σχολές, κυρίως σε όσες απαιτούν υψηλές επιδόσεις για την εισαγωγή.

Στην κορυφή των τμημάτων που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο βρίσκεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για το τμήμα με τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα της Οικονομίας σε ολόκληρο το 4ο Πεδίο, γεγονός που σημαίνει ότι η φετινή εικόνα των επιδόσεων μπορεί να οδηγήσει σε μία από τις πιο αισθητές μειώσεις βάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχα, καθοδικές τάσεις αναμένονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθώς και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και στις δύο περιπτώσεις η Οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών μορίων, με αποτέλεσμα οι χαμηλές βαθμολογίες να μεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες στις βάσεις εισαγωγής. Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται και στα τμήματα Οικονομικών.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές προβλέπονται στα τμήματα υψηλής ζήτησης, όπου οι αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας ενισχύουν την επίδραση των χαμηλών βαθμολογιών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις των τελευταίων ετών στις οικονομικές και πληροφορικές σχολές.

Πιο ελεγχόμενη η εικόνα στα τμήματα με ισόρροπους συντελεστές

Διαφορετική αναμένεται να είναι η εικόνα στα τμήματα όπου οι συντελεστές βαρύτητας κατανέμονται πιο ισόρροπα μεταξύ των μαθημάτων καθώς τόσο τα Μαθηματικά όσο και η Πληροφορική θα παίξουν ρόλο στο ντόμινο των βάσεων. Σε αυτές τις σχολές, οι απώλειες στην Οικονομία δεν μεταφράζονται αυτόματα σε μεγάλη πτώση των βάσεων, καθώς εξισορροπούνται από τις επιδόσεις στα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ΟΠΑ, η Οικονομική Επιστήμη του ΟΠΑ, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι βάσεις τους αναμένεται να κινηθούν πτωτικά, ωστόσο η μείωση εκτιμάται ότι θα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τα τμήματα που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην Οικονομία ή στην Πληροφορική.

Όπως σημειώνει στο Dnews ο Γιάννης Ζαμπέλης, Καθηγητής Μαθηματικών - Εκπαιδευτικός Αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com «Δύο δίδυμα μαθημάτων με σχεδόν ίδιο βάρος, αλλά εντελώς διαφορετική δυσκολία, διεκδικούν φέτος τις ίδιες σχολές. Στο 2ο πεδίο, η εύκολη Φυσική αντισταθμίζει με υπερβολή την πιο απαιτητική Χημεία. Στο 4ο πεδίο, η Πληροφορική πιέζει και η Οικονομία πιέζει πολύ. Η αριθμητική των βάσεων στα 126 κοινά τμήματα είναι σχεδόν γραμμένη η εικόνα ευνοεί φέτος τους υποψηφίους του 2ου πεδίου, και η μεγαλύτερη πρόκληση για τους υποψηφίους του 4ου είναι ο σχεδιασμός του μηχανογραφικού τους με ρεαλιστική κλιμάκωση επιλογών γιατί στα τμήματα όπου τα δύο πεδία συναντιούνται, ο φετινός ανταγωνισμός θα είναι σαφώς πιο δύσκολος για εκείνους.

Σε κάθε περίπτωση, η Οικονομία φαίνεται ότι φέτος δεν λειτούργησε ως το «σίγουρο χαρτί» για την εξασφάλιση πολύ υψηλών βαθμολογιών. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε μάθημα ουσιαστικής διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των μορίων και, κατ’ επέκταση, τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές υψηλής ζήτησης. Η μείωση των αριστούχων στην Οικονομία μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες στη συνολική κατανομή των μορίων, δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού για σχολές όπως οι Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και τμήματα Πληροφορικής.