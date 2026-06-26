«Κλείδωσε» για τις 3/7 η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα,

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων των Πανελληνίων 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΙΘΑ, έχει ήδη αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία βαθμολόγησης και να καταστεί δυνατή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την προγραμματισμένη ημερομηνία ήτοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Βαθμοί Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων Πανελληνίων 2026: Πώς θα τα δουν οι υποψήφιοι στο results.it.minedu

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Eιδικότερα, με την ανάρτηση των βαθμολογιών και την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Πού και πώς θα δείτε τις βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα λύκεια της χώρας, σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τους βαθμούς ανά εξεταζόμενο μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά (τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες) από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι μαθητές που είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Η διαδικασία εισέρχεται στο πιο κρίσιμο της στάδιο, καθώς εντός Ιουλίου θα ακολουθήσουν η υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού και προς το τέλος του μήνα, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με επικρατέστερη ημερομηνία την Τρίτη 28 Ιουλίου.

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Πώς υπολογίζονται τα μόρια στα ειδικά μαθήματα

Τα ειδικά μαθήματα συνυπολογίζονται στη μοριοδότηση του υποψηφίου, με βάση τον βαθμό που έχει επιτευχθεί και τον συντελεστή βαρύτητας που έχει οριστεί από κάθε Τμήμα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αναλυτές έφόσον απαιτείται ειδικό μάθημα για μια Σχολή, ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί σε αυτό και να έχει πιάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του συγκεκριμένου ειδικού μαθήματος. Τα μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του/της υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) με τον αντίστοιχο συντελεστή, κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί 1000

Βαθμός ειδικού μαθήματος: Είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην αντίστοιχη εξέταση ο υποψήφιος/α μετά την αναγωγή του σε εκατοντάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, προσμετράται ξεχωριστά ο βαθμός των δύο απαιτούμενων ειδικών μαθημάτων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε ο υποψήφιος/α τότε λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στην εξέταση των συγκεκριμένων γλωσσών.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Πολλαπλασιάζετε τον βαθμό κάθε ειδικού μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Προσθέτετε τα γινόμενα των ειδικών μαθημάτων στο άθροισμα των γινομένων των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Το συνολικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1000 για να προκύψουν τα συνολικά μόρια

Παράδειγμα

Αν ένας υποψήφιος έχει βαθμό 18 στο ειδικό μάθημα με συντελεστή 20%, τότε:

18 (βαθμός) × 0,20 (συντελεστής) = 3,6

3,6 × 1000 = 3600 μόρια

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, με άλλα λόγια αυτά τα μόρια προστίθενται στα μόρια που έχει συγκεντρώσει από τα τέσσερα βασικά μαθήματα