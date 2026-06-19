Με την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr οι υποψήφιοι θα μπουν και θα δουν αναλυτικά τις βαθμολογίες τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί την ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα του RESULTSITMINEDU την ερχόμενη εβδομάδα με το ρεπορτάζ του Dnews να δείχνει ότι η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν το αργότερο έως τη 1 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Eιδικότερα, με την ανάρτηση των βαθμολογιών και την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο οι υποψήφιοι μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

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Παράλληλα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτομάτως SMS με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Ενώ θα τηρηθεί και η παραδοσιακή ανάρτηση των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες με αναρτημένες καταστάσεις κωδικών και βαθμών χωρίς αναφορά στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η αναφορά στην βαθμολογία κάθε υποψηφίου στα σχολεία θα γίνεται βάσει του Οκταψήφιου Κωδικού του υποψηφίου με τον οποίο πήρε μέρος στις εξετάσεις. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους, ώστε να καταρτίσουν το Μηχανογραφικό τους.

Να σημειωθεί πως οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα δημοσιευτούν σε δεύτερο χρόνο το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Οι Βάσεις 2026 αναμένονται στα τέλη Ιουλίου με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η διαδικασία δρομολογείται για τις 27 Ιουλίου.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν τα αποτελέσματά τους και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και τον σχεδιασμό της επόμενης εκπαιδευτικής διαδρομής των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και να διαμορφώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις επιλογές τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται ήδη στις Βάσεις Εισαγωγής του 2026, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι βαθμολογίες θα δώσουν τα πρώτα σαφή δείγματα για την πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο, με χιλιάδες υποψηφίους να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές της προτίμησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα στις αρχές Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού των μορίων για όλους τους υποψηφίους.