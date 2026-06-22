Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Άλλο ένα πύρινο μέτωπο αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας, καθώς ξέσπασε φωτιά και στον Έβρο.

Πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση, στο Μέγα Δέρειο Έβρου. Από τις φλόγες δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από 38 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα.

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{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069063413662142543}

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Βοιωτία: Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακραίφνιο, οριοθετήθηκε στον Ελαιώνα

Τις προηγούμενες ώρες ξέσπασαν δύο φωτιές στη Βοιωτία, στο Ακραίφνιο και στον Ελαιώνα. Η πυρκαγιά στο Ακραίφνιο, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, παραμένει σε εξέλιξη και ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί.

Πλεόν, μάχη με τις φλόγες δίνουν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Λόγω χαμηλής ορατότητας, εξαιτίας των καπνών, έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας, από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Λόγω της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα προκειμένου οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Επιπλέον, παραμένουν σε γενική επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας.

{https://x.com/112Greece/status/2069038391216222451}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfm1mvj1cfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfm8b9twhdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ό,τι αφορά στον Ελαιώνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν οριοθετήσει τη φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκεί επιχειρούν 37 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο.

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Στο μεταξύ, σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Σπάτα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από σημείο με χαμηλή βλάστηση και εξαπλώθηκε, αλλά πλέον σύμφωνα με την Πυροσβεστική είναι σε ύφεση.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα στους πολίτες μέσω του 112, που τους ζητούσε να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς στα Σπάτα.

{https://x.com/112Greece/status/2069043146843922618}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfkwnxv8e6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djflvcrzpbox?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfmg8ec7alt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τρίτη

Για αύριο, Τρίτη, είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε:

Αττική

Βοιωτία

Αργολίδα

Κορινθία

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Κάρπαθο

Κάσο

Ρόδο

Κρήτη

περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας

{https://x.com/CivPro_GR/status/2068994079686324381}