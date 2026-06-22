Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων της περιοχής για ετοιμότητα - Κλειστό το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Σπάτων προς Αρτέμιδα.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, κοντά στη Βόρεια Πύλη του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά έχει εντοπιστεί σε υπαίθριο χώρο. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

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Πηγή: Firefighiting Greece

Φωτιά κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στα Σπάτα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής από την Αρτέμιδα, το Κορωπί το Μαρκόπουλο, την Παιανία και την Παλλήνη. Τα πρώτα οχήματα που βρέθηκαν στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση και έλεγχο της εστίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν επέκταση.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση τoυ μετώπου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού. Παράλληλα, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της ξηρής βλάστησης και των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς καθώς στην περιοχή μαίνονται άνεμοι.

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Ενεργοποιήθηκε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή, εστάλη μήνυμα από το σύστημα 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, με σύσταση για αυξημένη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες στο μέτωπο της φωτιάς.

Πηγή: Παναγιώτης Λάμπρου

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Σστο σημείο έχουν μεταβεί 45 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύονται από δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν 13 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η μεγάλη αυτή κινητοποίηση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την προσπάθεια για γρήγορο έλεγχο της φωτιάς πριν επεκταθεί. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή από εθελοντές καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, που συμβάλλουν στο έργο της κατάσβεσης και στην υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/vasilis.zermpoglou/posts/pfbid02pY2qxXaurvtKxWJ2QhzFoqF37ShSq14v87sFNmon92VrEVBRotf4yaXs1DJiJgPyl}

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069029153689489733}

Πνέουν δυνατοί 5 Μποφόρ

Η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί περαιτέρω. Η κατάσταση δυσχεραίνεται από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν έως και 5 μποφόρ, οι οποίοι ενισχύουν την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, ενώ ο καπνός στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονος, περιορίζοντας την ορατότητα και καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε κρίσιμες συνθήκες, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Το πύρινο μέτωπο καίει ελιές και ξερά χόρτα στην περιοχή. Οι φλόγες εξαπλώνονται καθώς η ξηρή βλάστηση ευνοεί τη γρήγορη διάδοση της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες δίνουν συνεχή μάχη για τον έλεγχο του μετώπου και την αποτροπή επέκτασής του προς κατοικημένες ή ευρύτερα αγροτικές εκτάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με τις φλόγες με συντονισμό όλων των διαθέσιμων μέσων, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Η φωτιά σύμφωνα με το ρεπορταζ της ΕΡΤ απομακρύνεται από την πλευρά του Αεροδρομίου και κινείται προς την πόλη των Σπατών.

«Μείνετε σε ετοιμότητα» - Ήχησε 112 για την φωτιά στα Σπάτα

Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων λόγω της φωτιάς που μαίνεται από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα. Το μήνυμα ανέφερε «Παραμείνετε σε ετοιμότητα». Ειδικότερα στο πλαίσιο της κινητοποίησης των Αρχών για την φωτιά στάλθηκε μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα. « Ενεργοποίηση 112.Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» είναι η ειδοποίηση που στάλθηκε.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02dr3hDDbTLyL6BSSuxWRaCVtkbraEbiHvK62LBEufi8NokqLPY1RApC7LkeXdGKjdl}

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Αρτέμιδας Παναγιώτη Λάμπρου «Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την ταχεία οριοθέτηση και κατάσβεση του μετώπου, καθώς οι συνθήκες σε δασικές περιοχές καθιστούν κρίσιμη την έγκαιρη επέμβαση. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση δεξιά της λεωφόρου όπως πηγαίνουμε από Σπάτα προς Αρτέμιδα κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Στο συμβάν επιχειρούν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις,ελικόπτερα,αεροσκάφη,εθελοντές και η πολιτική προστασία του δήμου μας. Το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου προς Αρτέμιδα είναι κλειστό.»

Πού έχει κλείσει ο δρόμος λόγω της φωτιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης, από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας-Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.

Αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας στο Dnews: Καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς

Ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας, Παναγιώτης Λάμπρου μιλώντας στο Dnews, ανέφερε ότι πρόκειται για μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς, επισημαίνοντας πως οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης όμως η εικόνα της φωτιάς είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το αρχικό συμβάν. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν εντατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες. Τόνισε ότι οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ειδικά λόγω των καιρικών συνθηκών και των ανέμων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.