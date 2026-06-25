Για φοροαπαλαγγές απληστίας εκανε λόγο στη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, αναφερόμενος στην πάταξη της διαφθοράς.

Κατά τηνπρώτη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, 12 δισ. απευθείας αναθέσεις και 8 δισ σε διαγωνισμούς, που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχανε ένα ποσοστό έκπτωσης, θα είχες πολλά δισ. εξοικονομήσει. Όταν έχει συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατ. τον χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατ. τον χρόνο εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά».

Συμπλήρωσε πως «Όταν σήμερα και να σας πω και ένα παράδειγμα φοροαπαλλαγής απληστίας. Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές ίσες με το 30% των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους. Αυτές οι φοροαπαλλαγές κάποιες από αυτές είναι κρίσιμες, πολλές από αυτές όμως είναι χρήσιμες. Πολλές από αυτές είναι φοροαπαλλαγές απληστίας. Υπήρχε φόρος θεσπισμένες της υπεραξίας πώλησης μετοχών. Αυτός καταργήθηκε. Ξέρετε με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών πόσα χρήματα, απώλειες για το ελληνικό δημόσιο ήταν το 2025; 600 εκατ. και αφορούσαν μόνο 61 νομικά πρόσωπα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

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Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

«Ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Επί 3 χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, η κυβέρνηση έγινε πιο αλαζονική» σημείωσε ξεκινώντας δυναμικά τη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας.

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Στο ερώτημα αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος» ενώ ξεκαθάρισε πως «Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες, με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις. Θέλω να είμαι χρήσιμος σε μία δημοκρατία για τον τόπο, θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ακόμα πως «μπαίνουμε σε μία νέα φάση, από το 2016 και μετά. Από τότε το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, πήρε ένα προβάδισμα δημοσκοπικό άνω των 10 μονάδων. Σήμερα φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει. Τώρα πάμε ξανά σε ένα σύστημα ισχυρών πόλων. Αυτό ήταν ο μισός στόχος, ο άλλος είναι η νίκη για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο βασικός στόχος».

Τσίπρας για δημοσκοπήσεις και ΣΥΡΙΖΑ

Δεν έχω καμία επιδίωξη ή φιλοδοξία, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά, μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μού καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγός. Στόχος είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα που ασφυκτιά σήμερα».

Για τη συμπόρευση και τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε χιουμοριστικά «πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μία νέα αρχή, μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός με δύο όρους: 1ον) δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια αυτή μέσα από τη Βουλή, θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή κάποιοι είναι στο χέρι τους. 2ον), δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση αλλά δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις».

Πρόσθεσε πως «θα μπορούσε να είναι εύκολη λύση για μένα είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου που δεν έσπασαν με δική του ευθύνη». Για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά «αυτό δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ για τις μετεκλογικές ή προεκλογικές συνεργασίες: ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.

«Αν βγούμε πρώτοι στις εκλογές θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και αν όχι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή».

Τόνισε ότι κοινωνικά μιλάει με τον Σωκράτη Φάμμελο, ότι δεν κρατάει έχθρες με τους παλιούς του συντρόφους και διευκρίνισε για όσα ακούγονται πως «δεν ήρθα για να μιλήσω για το πρόβλημα του Πολάκη με τον Φάμελλο».

Για φορολογία

«Η δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα όσα έχουμε εξαγγείλει. Υπάρχει χώρος δημοσιονομικός να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, τα χαμηλά ακόμα και τα υψηλά στρώματα.

»Πρέπει να υπάρξει κλίμα αποκατάστασης. Βιώσουμε συσσώρευση πλούτου - σε παγκόσμια κλίμακα - σε πολύ λίγα χέρια. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των επόμενων γενιών, με σχολεία, νοσοκομεία κλπ πρέπει να γίνει και μία αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Αυτό δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους Αλλά από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Δεν θα είναι εθελοντική, θα αφορά το 1% των πλουσίων και επιχειρήσεων. Θα τα πούμε όλα στη ΔΕΘ» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επισήμανε ακόμα πως «η Ελλάδα είναι η χώρα με 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας από ό,τι το κεφάλαιο. Φορολογεί τον μισθωτό από το μέρισμα του επιχειρηματία, αυτό θα πρέπει να εξορθολογισθεί» σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καταθέσει πρόταση για εθνικό ταμείο ανάκαμψης, επίσης σημαντικό κεφάλαιο είναι η διαφθορά, θα βρούμε εκεί τα χρήματά μας.Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα, κάποιες είναι χρήσιμες πολλές είναι φοροαπαλλαγές απληστίας. Για παράδειγμα υπήρχε φόρος της υπεραξίας πώλησης μετοχών. Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ οι απώλειες ήταν 600 εκατ. και αφορούσε μόνο 61 νομικά πρόσωπα.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ακόμα στις προτάσεις του:

- Δωρεάν μετακινήσεις σε ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-Αυξήσεις σε μισθούς σε γιατρούς, δασκάλους κλπ

-Να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες μας.

Κλείνοντας την πρώτη του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ραντεβού στη ΔΕΘ.