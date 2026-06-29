Το πολιτικό «διαζύγιο» Κασσελάκη - Τζάκρη δεν φαίνεται να αφορά μόνο το μέλλον των «Δημοκρατών», αλλά και τον διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό των δύο πρώην στενών συνεργατών.

Το αν η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ή αν τελικά ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν εκείνος που της ζήτησε να παραιτηθεί από τη θέση της αντιπροέδρου, πιθανότατα θα μείνει αντικείμενο διαφορετικών αφηγήσεων των πρωταγωνιστών της υπόθεσης. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υποστήριξε ότι της ζήτησε ο ίδιος να αποχωρήσει, ενώ η βουλευτής Πέλλας εξήγησε την απόφασή της, επικαλούμενη την πολιτική μετατόπιση του κόμματος και την εγκατάλειψη της «κινηματικής λογικής» με την οποία, όπως αναφέρει, ιδρύθηκε. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, έκανε λόγο για πολιτική μετατόπιση προς το «φιλελεύθερο κέντρο» και αφήνει υπαινιγμούς για ανοχή σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται εκτός των δικών της ιδεολογικών ορίων.

Το πολιτικό συμπέρασμα, πάντως, βρίσκεται αλλού. Οι δύο μέχρι πρότινος στενοί συνεργάτες δεν φαίνεται να ακολουθούν πλέον μόνο διαφορετικούς δρόμους. Όλα δείχνουν ότι κινούνται προς διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Η Θεοδώρα Τζάκρη εμφανίζεται να βρίσκεται πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, έχει πραγματοποιήσει δύο δημόσιες παρεμβάσεις που θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι σκιαγραφούν τη νέα πολιτική του κατεύθυνση.

Η πρώτη ήταν η διαδικτυακή συζήτησή του, την περασμένη Δευτέρα, με τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Αντί μιας σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης με έναν από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, η συζήτηση κύλησε σε ιδιαίτερα ήπιους τόνους, με αρκετές στιγμές αμοιβαίας εκτίμησης και θετικών σχολίων.

Η συνέχεια δόθηκε χθες, Κυριακή (28/6) μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή του, η οποία τυπικά απαντούσε στα σχόλια περί μετατόπισης των «Δημοκρατών» προς το «φιλελεύθερο κέντρο». Στην πράξη, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της δεν ήταν αφιερωμένο ούτε στη φυσιογνωμία του κόμματός του, ούτε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν μια ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

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Το κατηγορητήριο κατά του Τσίπρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης απαρίθμησε σχεδόν όλους τους βασικούς άξονες της κριτικής που έχουν διατυπωθεί διαχρονικά από στελέχη της ΝΔ και από «γαλάζιους» χρήστες στα social media απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφέρθηκε στο κλείσιμο των τραπεζών, στην ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, στο τρίτο μνημόνιο, στη φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, σε «κρυφά κονδύλια», σε πούρα μετά την τραγωδία στο Μάτι, ακόμη και σε «δαχτυλίδια» διαδοχής.

Δεν πρόκειται για αποσπασματικές αναφορές. Συνθέτουν ένα πλήρες πολιτικό κατηγορητήριο κατά του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επιχειρηματολογία που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί από το 2015 απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".

Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.

Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.

1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά

• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση

• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία

• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες

• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια

• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση

• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη

• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία

• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα

• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι

• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση

• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα

Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.

Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.

Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:

• Χαμηλή και σταθερή φορολογία

• Μαχαίρι στη σπατάλη

• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια

• Τέλος σε επιδοματική πολιτική

• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ

ΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής

• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών

• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση

• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού

• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια

Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα

• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας

• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα

• Αναγνώριση της «γυναικοκτονίας» και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές

• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια

• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο

• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα

• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP

• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό

• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ

• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής

• Λαϊκή νομοθέτηση και συμμετοχή!

• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον Ελληνισμό

Και πολλά άλλα...

Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους - σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.

Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.

Εμείς οι Δημοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.

Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα - είμαστε όλοι εμείς!

ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο».

{https://www.facebook.com/skasselakis/posts/pfbid02XYCNJAMG2HHfUBsn7Ynvcht32k3LWvjXKvJXDVWGgcA3K957q4gUmyAG381SukSHl}

Από τη «σύγχρονη Κεντροαριστερά» στο «φιλελεύθερο κέντρο»

Η ανάρτηση ήρθε λίγη ώρα μετά τη δημόσια τοποθέτησή του ότι οι «Δημοκράτες» εισέρχονται σε μια νέα φάση, «οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής».

{https://www.facebook.com/skasselakis/posts/pfbid0VP3T58KhYcKJZqSQEKSRXuquJGuJksqcAqoRdeKff1dZGyKTUaJHCbb61iZSCf7dl}

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς απέχει αισθητά από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, στην οποία οι «Δημοκράτες» αυτοπροσδιορίζονταν - σύμφωνα με το επίσημο κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στο site του κόμματος - ως η «σύγχρονη Κεντροαριστερά», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είναι «πιο Αριστεροί από την Αριστερά» και «πιο Κεντρώοι από το Κέντρο».

Στη σημερινή του ανάρτηση ο Στέφανος Κασσελάκης επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι το «προοδευτικό κέντρο» είναι εκ των πραγμάτων φιλελεύθερο και ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για πολιτικές ταμπέλες. Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν αυτό ισχύει και για τους ψηφοφόρους του.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση δεν ήταν τόσο η συζήτηση περί ιδεολογίας, όσο το γεγονός ότι επέλεξε να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του σε μια μετωπική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που εδώ και χρόνια αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής αντιπαράθεσης της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό. Με άλλα λόγια, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος που επέλεξε να αναδείξει δεν ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας.

Την ίδια ώρα, η Θεοδώρα Τζάκρη φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική πολιτική διαδρομή, με τις πληροφορίες να τη φέρνουν πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Αν αυτή η εξέλιξη επιβεβαιωθεί, το πολιτικό «διαζύγιο» των δύο πρώην στενών συνεργατών δεν θα αποτυπώνεται μόνο στην κοινή τους πορεία, αλλά και στον πολιτικό τους προσανατολισμό: η μία φαίνεται να «κοιτάζει» προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ο άλλος με δημόσιες παρεμβάσεις που παραπέμπουν όλο και περισσότερο στη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.