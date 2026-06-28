Όσα αναφέρει για την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τη θέση της Αντιπροέδρου των «Δημοκρατών» αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης, σύμφωνα με δημόσια ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατών ευχαρίστησε την κ. Τζάκρη για τη στήριξη που του παρείχε ήδη από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην πολιτική του διαδρομή.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι το κόμμα εισέρχεται σε μια νέα φάση πολιτικής επανατοποθέτησης, με στόχο τη σαφή οριοθέτηση στον χώρο του φιλελεύθερου κέντρου. Όπως σημείωσε, η πολιτική πρόταση των Δημοκρατών βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού, τις οποίες χαρακτήρισε ως θεμέλια για την πρόοδο της χώρας.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ανέφερε πως στη νέα αυτή πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή «αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης», υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη του κόμματος καλούνται να λειτουργήσουν με συνδυασμό αλτρουισμού, ρομαντισμού, επαγγελματισμού και ρεαλισμού.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι οι «Δημοκράτες» δεν εκφράζουν επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά ενεργούς πολίτες με εμπειρία από την εργασία, την επιστήμη και την κοινωνία, οι οποίοι —όπως είπε— επιδιώκουν να συμβάλουν στη ριζική ανανέωση της χώρας.

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Κλείνοντας, ευχαρίστησε εκ νέου τη Θεοδώρα Τζάκρη για την ανταπόκρισή της στο αίτημά του και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πολιτικό μήνυμα των Δημοκρατών θα βρει απήχηση στην κοινωνία, επιμένοντας πως το κόμμα συνεχίζει «ακάθεκτο» την πορεία του.

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