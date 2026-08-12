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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τις φωτιές σε Αττική, Χαλκιδική και Ροδόπη.

Ενθαρρυντική είναι η εικόνα από τα δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς που εκδηλώθηκαν στον Λουτρόπυργο Αττικής και στη Χαλκιδική την Τετάρτη (12/08).

Στον Λουτρόπυργο, στη Νέα Πέραμο, το συμβάν είναι υπό μερικό έλεγχο. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Για την πλήρη κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στις 14:37 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργος να απομακρυνθούν προοληπτικά προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

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Εξαιτίας της φωτιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε Πολύγυρο και Ροδόπη

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 στη Σημάντρα Πολυγύρου , στη Χαλκιδική, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Το συμβάν είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Συνολικά επιχείρησαν για την κατάσβεση 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχε και ο δήμος Πολυγύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Αντίστοιχα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης, 22 χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστών ενίσχυσαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 13:00 εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία και να μετακινηθούν προς Μαρώνεια.