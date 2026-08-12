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Ο άνδρας εμφανίζεται να σταματά με το αυτοκίνητό του, να αποβιβάζεται και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος ο οποιος φέρεται να έβαλε έξι φωτιές σε περιοχές της Σίνδου.

Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ εξακολούθηση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο.

Στα πλάνα που δημοσιεύει το Rthess, ο άνδρας εμφανίζεται να σταματά το αυτοκίνητό του, μπλε χρώματος, να αποβιβάζεται και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

Αφού τα χόρτα αρπάξουν φωτιά, επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, επιβιβάζεται και απομακρύνεται από το σημείο.

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