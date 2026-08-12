Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Ένας 70χρονος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι έναν ανήλικο στη Ναύπακτο, όταν το παιδί πήγε να ψωνίσει στην επιχείρησή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία και μεταδίδει το Nafpaktianews.gr, ο ανήλικος επισκέφθηκε κατάστημα της πόλης, όπου βρισκόταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το πλησίασε στον λαιμό του παιδιού και να το απείλησε ότι θα του κάνει κακό.

Ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το κατάστημα και επέστρεψε έντρομος στο σπίτι του, όπου περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί. Η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο παιδί που γνώριζε και η κίνησή του έγινε στο πλαίσιο ενός «αστείου», χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, πρόθεση να τον βλάψει.

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Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εισαγγελική εντολή, λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.