Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Ο Παναθηναϊκός, έστω και με νίκη – θρίλερ στην παράταση, διατήρησε «ζωντανό» το όνειρο του ελληνικού «5 στα 5» στις τρεις League Phase των φετινών ευρωπαϊκών κυπέλλων, ενώ ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε το… μαξιλαράκι ασφαλείας και θα παίξει εντέλει στο Europa League.



Ευρωπαϊκή σκυτάλη από τους δύο Αιώνιους θα πάρει αύριο (Πέμπτη 13/08, 21:30) στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ, ψάχνοντας κόντρα στην Άντερλεχτ την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας και την πρόκριση στα play-off του Europa League, όπου περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι. Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει σε αυτά του Conference League με αντίπαλο την Μπραν.



Και ενδιάμεσα; ΑΕΚ και ΟΦΗ, οι οποίοι θα παίξουν την άλλη εβδομάδα στα play-off του Champions League και του Europa League αντίστοιχα, διεκδικούν απόψε (Τετάρτη 12/08, 20:00) το Σούπερ Καπ Ελλάδας στο κατάμεστο Παγκρήτιο.



Δύο ώρες αργότερα (12/08, 22:00), Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα θα διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στο Σάλτσμπουργκ, στον αγώνα που επί της ουσίας ανοίγει επίσημα την αυλαία της ευρωπαϊκής σεζόν.



Η Interwetten… ποντάρει σε ΠΑΟΚ και εις διπλούν σε Σούπερ Καπ για μια σούπερ απόδοση 12.07*, η οποία προκύπτει από παρολί με τρεις επιλογές από τις ισάριθμες, συναρπαστικές αναμετρήσεις του διημέρου.



Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα και να πάρει το «διπλό» (μακάρι και την πρόκριση!) ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Η Interwetten παίζει… μεγάλη μπάλα στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις στα… ορεκτικά ενόψει της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε λίγες ημέρες.



Μια πλατφόρμα που προσφέρει:

Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση





Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής





Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά





Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις





35 χρόνια εμπειρία





Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο





Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ