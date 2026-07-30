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Σε λίγες ώρες μπαίνει ο Αύγουστος και μαζί η τελική ευθεία των προκριματικών σε Champions League, Europa League και Conference League, στα οποία θα προστεθούν ΑΕΚ, ΟΦΗ (πλέι οφ σε Champions League – Europa League) και Ολυμπιακός (τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League).



ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν την αρχή την περασμένη εβδομάδα και απόψε θα επιχειρήσουν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League αντίστοιχα.



Ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα, μετά από πέντε αποτυχημένες απόπειρες, που αποκλείει τη Ντιναμό Κιέβου, την οποία υποδέχεται στην Τούμπα (Πέμπτη 30/07, 20:45), στην ρεβάνς του υπέρ του 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία.



Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 45 λεπτά αργότερα (21:30), το Τριφύλλι φιλοξενεί την Πάκσι με στόχο να «πατήσει» στη νίκη του με 2-1 επί ουγγρικού εδάφους, για να κλείσει ραντεβού με την βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο.



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