Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Δούκισσα Νομικού, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα, νέα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, δημοσίευσε μόλις μερικές στιγμές από την καλοκαιρινή της απόδραση εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της.

Φορώντας το μπικίνι της, πόζαρε ανέμελη, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο κορμί της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την άνεση που έχει μπροστά στον φακό.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Δούκισσα Νομικού αρχικά φωτογραφίζεται με το μαγιό της, ενώ λίγο αργότερα ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά της θάλασσας.

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Παράλληλα, απαθανατίζει το γεύμα της και αλλά και όμορφες στιγμές από τις δραστηριότητες των παιδιών της.

Η ίδια, δεν παρέλειψε να φωτογραφίζει το εντυπωσιακό τοπίο, συνοδεύοντας την ανάρτηση της με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου».

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η Δούκισσα Νομικού προχώρησε σε μία βαθιά συναισθηματική δημοσίευση. Για ακόμη μία φορά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, ωστόσο στο συνοδευτικό κείμενο, συμπεριέλαβε ορισμένα από τα συναισθήματα που τρέφει για το νησί από όπου κατάγεται, τη Σχοινούσα.

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