Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για την επιλογή του ονόματος του γιου της και τον λόγο που τον ονόμασαν Ιάσωνα – Παναγιώτη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, συνεχίζει να διατηρεί καθημερινή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, αναρτώντας συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή, την οικογένεια και τον σύζυγό της.

Σήμερα μάλιστα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, προσκάλεσε τους followers της με σκοπό να δημιουργήσουν μία ανοιχτή συζήτηση, καλώντας τους να της κάνουν ερωτήσεις social media.

Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε αφορούσε το όνομα που επέλεξε για το παιδί της:

«Πώς αποφασίστηκε το όνομα του μικρού», τη ρώτησε ένας διαδικτυακός της φίλος, με την Ευρυδίκη Βαλβάνη να απαντά:

«Θέλαμε με τον Γρηγόρη, να είναι ένα όνομα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό, που κατά προτίμηση να ταιριάζει με το επίθετό του. Το επίθετο του παιδιού είναι αμερικάνικο, λέγεται Μόργκαν. Θέλαμε ένα όνομα που να ταιριάζει με το επίθετό του. Βαφτίστηκε Ιάσων το παιδί. Στα Αγγλικά μεταφράζεται ως Jason και μας άρεσε πάρα πολύ το Jason Μόργκαν. Το δεύτερο όνομα του είναι Παναγιώτης, από τους γονείς μου. Παναγιώτης είναι ο μπαμπάς μου, Παναγιώτα είναι η μαμά μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το καλοκαίρι του 2025, ενώ πριν από μερικές εβδομάδες, τον βάφτισαν σε μία λιτή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.