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Η ηθοποιός συνεχίζει τις καλοκαιρινές τις αποδράσεις.

Με μαύρο μπικίνι και ένα πλατύ χαμόγελο φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη κατά τη διάρκεια των διακοπών της σε Κυκλαδίτικο νησί.

Η γνωστή ηθοποιός, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, μοιράστηκε μέσω ανάρτησής της στα social media με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κύθνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη, εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρή και χαμογελαστή να απολαμβάνει το καλοκαίρι της, τη θάλασσα και τον ήλιο.

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Παράλληλα, εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους με τις πόζες της και την κομψή εμφάνισή της με το μαύρο μπικίνι.

Σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε καθρέπτη, ενώ σε άλλα απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές παίζοντας «μαξιλαροπόλεμο» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, η ηθοποιός, δεν παρέλειψε να απαθανατίσει το πανέμορφο κυκλαδίτικο τοπίο, τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, αλλά και ξέγνοιαστες στιγμές με τα παιδιά της, τα οποία απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

«Κύθνος και χαρά», έγραψε στη σχετική λεζάντα.