Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΕΑ κατά του νομοσχεδίου για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θησείο, κατά του νομοσχεδίου για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού «πέρασε» το βράδυ της Τρίτης από τη Βουλή, με ψήφους μόνο της ΝΔ, έπειτα από συζήτηση στην ολομέλεια η οποία ξεπέρασε τις 12 ώρες.

Στο κάλεσμα για τη συγκέντρωση ο ΣΕΑ έκανε λόγο για διαμαρτυρία κατά της «ιδιωτικοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς». «Τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι επιχείρηση. Είναι η ιστορία μας, η ταυτότητά μας και η κοινή μας κληρονομιά. Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων», ανέφερε ακόμα ο σύλλογος.

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Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και αύριο, Πέμπτη, ενάντια «στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού με τη σύσταση ΑΕ Εμπορίας Πολιτισμού, που ψηφίστηκε στη Βουλή μόνο με τις ψήφους της ΝΔ», όπως αναφέρει ο ΣΕΑ.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων προκήρυξαν παναττική στάση εργασίας για την Πέμπτη - από την έναρξη βάρδιας έως τις 11:30 - και απηύθυναν κάλεσμα για νέα συγκέντρωση, έξω από τα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59) στις 9:30.

Στην ανακοίνωση, ο ΣΕΑ σχολιάζει ότι η ίδρυση ενός νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Επισκέψιμων Χώρων Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», «αποκόπτει τους αρχαιολογικούς χώρους από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και στρώνει το έδαφος για την παράδοσή τους σε δήμους και επιχειρηματίες».

Οι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι «αποκόπτονται από την Εφορεία που τους άνοιξε στους δύτες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκοπή και άλλων αρχαιολογικών χώρων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε η διαχείρισή τους να ιδιωτικοποιηθεί», συμπληρώνει ο ΣΕΑ.

Μενδώνη: Το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Στην τοποθέτησή της, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι αυτό «πουθενά και σε καμία περίπτωση δεν ακουμπά» θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

«Το νομοσχέδιο, πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης, που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΑΠ. Η εταιρεία εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, δεν διαχειρίζεται τα έσοδα, τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ, για να περάσουν στην συνέχεια στο υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Μόνο για καλό μπορεί να λειτουργήσει η ανώνυμη εταιρεία», ανέφερε ακόμα.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ