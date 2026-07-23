«Η πραγματική αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βρίσκεται σε όλα αυτά που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα posokanei και σε καμία φανταχτερή παρουσίαση επενδυτών», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Πριν λίγες μέρες αναρτήθηκε στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΠΟ που επιχειρεί να εμπορευματοποιήσει πλήρως την πολιτιστική κληρονομιά, αναθέτοντας όλη την περιουσία του ΟΔΑΠ και του ΥΠΠΟ και τη διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των ιστορικών τόπων σε μια Ανώνυμη Εταιρεία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Πολιτισμού της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Με αυτό το πολυνομοσχέδιο καταργείται ουσιαστικά η Αρχαιολογική Υπηρεσία και παράλληλα προχωρά στην πρωτοφανή αποκοπή των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων από την αρμόδια Εφορεία».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσή του ο Τομέας Πολιτισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σημειώνει: «Στο ίδιο νομοσχέδιο αποκόπτεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία η Εφορεία Εναλίων και μετατρέπεται σε ΝΠΔΔ, μετά την παντελή αποτυχία που γνώρισε η μετατροπή των πέντε μεγάλων Αρχαιολογικών Μουσείων (Εθνικό Αρχαιολογικό, Χριστιανικό και Βυζαντινό Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) επαναλαμβάνεται το ίδιο μοντέλο αποτυχίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Επιπλέον, εισάγει διατάξεις που τροποποιούν τον Αρχαιολογικό Νόμο αφήνοντας τα μνημεία και τα μουσεία στις διαθέσεις μιας ανεξέλεγκτης κερδοφορίας ιδιωτικών συμφερόντων.

"Posokanei" ο Ρόδακας του Μινύα; Ο κίονας της Ακρόπολης; Ο Ηνίοχος των Δελφών;

Καθίσταται επιτακτικό και σαφές ότι η διαχείριση των εισιτηρίων των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να επανέλθουν στο προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

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Καταγγέλλουμε, επίσης, την πολιτική να επιλέγεται τα τελευταία χρόνια η εκμίσθωση υπηρεσιών, υποδομών και λειτουργιών σε εταιρείες (ιστοσελίδα Hellenic Heritage, αναψυκτήρια, πωλητήρια μεγάλων χώρων, υποστήριξη ηλεκτρονικού εισιτηρίου, τουαλέτες κ.α.).

Μέσα σε αυτήν την πολιτική της ασύδοτης και αναίσχυντης εκμετάλλευσης των μνημείων, των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του αποθέματος του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας εν γένει, περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές επισκέψεις σε μνημεία έναντι αδρού μισθώματος, ιδιωτικά πριβέ γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία υπό το πρόσχημα της προώθησης τοπικών προϊόντων. Προφανώς καταγγέλλουμε το πέρασμα της ασφάλειας των μνημείων και μουσείων στις ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης και ασφάλειας, τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις περισσότερες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα πρέπει να ξαναβρεί το κύρος, την αξιοπρέπειά της και τον επιστημονικό της χαρακτήρα. Ο ΟΔΑΠ θα πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εκτελεί ο ίδιος ο οργανισμός τις λειτουργίες συντήρησης, υποστήριξης και προβολής των μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Θα πρέπει να επανέλθει η έκπτωση του 50% για τους άνω των 65, τους εκπαιδευτικούς, τις ευάλωτες ομάδες (ανέργους, ΑμεΑ κλπ) καθώς και το μειωμένο χειμερινό εισιτήριο για όλους. Η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει και οφείλει να είναι προσιτή σε όλους/ες, χωρίς πρόσθετες «χρεώσεις» (πχ τουαλέτες, ιματιοθήκη).

Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου ξεπουλήματος εν ψυχρώ και των αρχαιολογικών χώρων, που μετατρέπει αναίσχυντα τον ΟΔΑΠ και την Αρχαιολογική Υπηρεσία σε οίκο Εμπορίου, ιδρύοντας μια ΑΕ και τη μετατροπή σε ένα καινούργιο ΝΠΔΔ της Εφορείας Εναλίων με ημέτερους κολλητούς, που θα υποκαταστήσει την Αρχαιολογική Υπηρεσία σε χερσαία και ενάλια μνημεία. Ολοκληρώνεται έτσι το έργο της καταστροφής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που τόσο μεθοδικά εφάρμοσε τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το σχέδιο νόμου, που περιλαμβάνει και άλλες περίεργες διατάξεις, π.χ. χάρες σε καναλάρχες, ήταν στη διαβούλευση ως τις 20/7, και πληροφορίες λένε οτι θα ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή στις 31 Ιουλίου.

Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώστε = ξεμπερδέψτε και την πολιτιστική κληρονομιά (όπως και πολλά άλλα δημόσια αγαθά), αλλά και τους “ενοχλητικούς” και επίμονους αρχαιολόγους με τους οποίους τόσο “κόλλημα” έχει η οικογένεια Μητσοτάκη, αρχής γενομένης από τον πατέρα-συλλέκτη.

Προφανώς ο πολιτισμός χρειάζεται χρήματα, υποδομές και σύγχρονη οργάνωση. Αλλά είναι άλλο πράγμα να βρίσκονται οι πόροι για την προστασία και την ανάδειξη του πολιτισμού, και άλλο να μετατρέπεται ο ίδιος ο πολιτισμός σε εμπόρευμα.

Η πραγματική αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βρίσκεται σε όλα αυτά που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα posokanei και σε καμία φανταχτερή παρουσίαση επενδυτών. Δεν είναι σημαντική επειδή κόβει εκατομμύρια εισιτήρια. Κόβει εκατομμύρια εισιτήρια ακριβώς επειδή είναι σημαντική».