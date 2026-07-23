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«Η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων. Και το μέλλον δε γράφεται στις βάσεις», σχολιάζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Χαρακτηριστικά επισημαίνει:

«Σήμερα θα χωρίσουν τους μαθητές σε δύο κατηγορίες: Σε αυτούς που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και σ’ αυτούς που δεν πέρασαν.

Εμείς, όμως, επιμένουμε να μη βάζουμε στους μαθητές ταμπέλες.

Γιατί η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων. Και το μέλλον δε γράφεται στις βάσεις.

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Γράφεται όταν αρνείσαι τους "κόφτες" στα όνειρά σου!

Γράφεται όταν δεν προσαρμόζεις το μέλλον σου στις βάσεις τους, αλλά μπαίνεις στον αγώνα για να αλλάξεις τις βάσεις της ζωής σου! Ψηλά το κεφάλι!»

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