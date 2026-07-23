Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι Βάσεις 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Πώς και πού θα δείτε τα αποτελέσματα.

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έδωσε το υπουργείο Παιδείας, καθώς ανακοινώθηκαν οι Βάσεις 2026 για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις δημόσιες ΣΑΕΚ. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το τμήμα ή τη σχολή στην οποία εισάγονται, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου results.it.minedu.gov.gr, είτε με SMS, εφόσον είχαν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία εγγραφής, αλλά και από τους πίνακες που αναρτώνται στα Λύκεια όλης της χώρας.

Βάσεις 2026: Οι τρεις τρόποι για να δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα και πλέον οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους ενημέρωσης για την σχολή και το τμήμα εισαγωγής τους. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη πλατφόρμα ενημέρωσης results.it.minedu.gov.gr όπου οι υποψήφιοι εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, για όσους είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην αντίστοιχη υπηρεσία και παραδοσιακά υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από τις λίστες με τα αποτελέσματα στα Λύκεια με την υποσημείωση ότι εκεί αναγράφονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και η σχολή επιτυχίας, χωρίς προσωπικά στοιχεία.

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Βάσεις 2026: Το πρωτόκολλο για να δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Για την ηλεκτρονική αναζήτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου καθώς και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο στο results.it.minedu.gov.gr.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια, χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όσοι είχαν δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr),θα λάβουν αυτόματα ενημερωτικό SMS με το τμήμα επιτυχίας τους, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια.

Δείτε τους πίνακες

1. Βάσεις ΓΕΛ

2. Βάσεις ΕΠΑΛ

Δείτε εδώ τα στατιστικά προτιμήσεων

Δείτε τους υπόλοιπους πίνακες ΕΔΩ

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιτυχόντες

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, καθώς και για τους υποψηφίους που υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Στις φετινές Πανελλήνιες συμμετείχαν συνολικά 89.032 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδίκησαν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτούς, στη διαδικασία επιλογής συμμετείχαν 70.593 υποψήφιοι, εκ των οποίων 60.584 προέρχονταν από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και 10.009 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Τελικά, συνολικά 63.609 υποψήφιοι εξασφάλισαν την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Τα αποτελέσματα έχουν ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτώνται στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες εμφανίζονται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του, χωρίς την αναγραφή ονομάτων.

Παράλληλα με τις βάσεις εισαγωγής, το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα τη βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου σε κάθε Τμήμα και Σχολή, καθώς και συγκριτικά στοιχεία με το προηγούμενο έτος, όπου αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, δημοσιεύτηκαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις των υποψηφίων και των επιτυχόντων, προσφέροντας μια συνολική εικόνα για τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων.

Η διαδικασία επιλογής αφορούσε τόσο τους αποφοίτους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 από ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όσο και τους αποφοίτους προηγούμενων ετών που αξιοποίησαν το δικαίωμα εισαγωγής χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του 2025 ή του 2024.

Το επόμενο σημαντικό βήμα για τους επιτυχόντες είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στις σχολές όπου εισήχθησαν. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι ημερομηνίες και η αναλυτική διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών θα γνωστοποιηθούν με νέο δελτίο Τύπου και σχετική εγκύκλιο τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες εγγραφής θα ανακοινωθούν από τις ίδιες τις σχολές.

H ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ για τις Βάσεις 2026

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στις δημόσιες ΣΑΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τους.

Α) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επίσης, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Α1. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν και αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2026, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2025 ή το 2024:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Αν. Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Δίνονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2026 και 2025, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%) μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού υποψηφίου (κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων/κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων).

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 2.938 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 2.466. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία επιλογής αφορά αποφοίτους του 2026 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. για την κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, ώστε να υποστηριχθεί από τις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. η διαδικασία των εγγραφών. Σε ό,τι αφορά τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έχει προετοιμαστεί η διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ. Η προθεσμία εγγραφών για τις Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2025-2026, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 14.225. Πιο συγκεκριμένα, οι 14.100 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 125 στην ειδική κατηγορία.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων ανά Υπουργείο παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) για τους επιτυχόντες στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τις Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας των άλλων Υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων (https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index) από την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Μήνυμα Ζαχαράκη για τις Βάσεις 2026: «Το αποτέλεσμα είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο καθορισμός της αξίας σας»

Με αφορμή την ανακοίνωση των Βάσεων 2026, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε μήνυμα προς τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που συμμετείχαν στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επισημαίνοντας τη σημασία της προσπάθειας που κατέβαλαν, αλλά και την ανάγκη να βλέπουν το αποτέλεσμα ως ένα βήμα στη συνολική τους πορεία.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί και πολλές από εσάς περιμένατε αυτή τη στιγμή με μεγάλη αγωνία», ανέφερε στο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι για αρκετούς υποψηφίους η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου. «Για πολλές και πολλούς, ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Για κάποιους άλλους, τα αποτελέσματα ίσως να μην ήταν εκείνα που προσδοκούσαν», τόνισε, αναγνωρίζοντας τη διαφορετική εμπειρία που βιώνει κάθε μαθητής και κάθε οικογένεια μετά την ανακοίνωση των βάσεων.

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο για την αξία και τις δυνατότητες ενός νέου ανθρώπου. «Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, δεν καθορίζει όμως την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μπροστά στους νέους ανθρώπους υπάρχουν πολλές επιλογές και ευκαιρίες, ακόμη και εκείνες που μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές.

Παράλληλα, συνεχάρη όλους τους υποψηφίους για την προσπάθεια που κατέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. «Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε», ανέφερε, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν τους μαθητές σε αυτή τη σημαντική διαδρομή.

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