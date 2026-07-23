Το πρωτόκολλο για την σημερινή ανακοίνωση των Βάσεων 2026 - Πώς θα μάθουν τα αποτελέσματα εισαγωγής οι υποψήφιοι.

Λίγες ώρες απομένουν για την ανακοίνωση των Βάσεων 2026, με χιλιάδες υποψηφίους των Πανελληνίων να αδημονούν να μάθουν αν εξασφάλισαν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα εισάγονται

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι Βάσεις θα δοθούν σήμερα στη δημοσιότητα, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η φετινή ανακοίνωση γίνεται νωρίτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, προκειμένου οι επιτυχόντες να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους στην πόλη όπου θα φοιτήσουν.

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Πού θα δείτε τα αποτελέσματα των Βάσεων 2026

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το τμήμα και τη σχολή επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

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Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής των αποτελεσμάτων των Βάσεων 2026 δεν είναι ακόμη διαθέσιμη. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα, ήτοι αμέσως μετά τις 11 το πρωί σήμερα ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να ενημερωθούν για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Μέχρι τότε, όσοι επισκέπτονται την υπηρεσία βλέπουν το μήνυμα: «Η υπηρεσία δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή. Θα ενεργοποιηθεί κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.»

Βάσεις 2026: Ενημέρωση και με SMS

Παράλληλα, όσοι είχαν δηλώσει εγκαίρως τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου μέσω της ειδικής υπηρεσίας του gov.gr, θα λάβουν αυτόματα γραπτό μήνυμα (SMS) με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, χωρίς να χρειαστεί να συνδεθούν στην πλατφόρμα.

Αναρτώνται και στα Λύκεια

Όπως κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες δεν θα εμφανίζονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα ή η σχολή εισαγωγής. Βάσει πρωτοκόλλου, το Υπουργείο θα αποστείλει ηλεκτρονικά τις Βάσεις Εισαγωγής 2026 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Αντίστοιχα, οι Διευθύνσεις θα προωθήσουν τα αποτελέσματα στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να εκτυπωθούν οι καταστάσεις των επιτυχόντων μαθητών και να αναρτηθούν στα Λύκεια έγκαιρα και δια ζώσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχολικές μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους μαθητές για τις επιδόσεις και τις επιτυχίες τους, παράλληλα με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Με την ανακοίνωση των Βάσεων ολοκληρώνεται ουσιαστικά η διαδικασία των Πανελληνίων 2026 και ανοίγει ο κύκλος των εγγραφών στα πανεπιστήμια, για τις οποίες το υπουργείο Παιδείας θα εκδώσει αναλυτικές οδηγίες το προσεχές διάστημα.

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