Αύριο μετά τις 11 πμ θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026 όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11:00, θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλιμίντζου στο ΕΡΤNews.

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται να δημοσιευθεί το ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για τη φοιτητική στέγη, τους νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και τον σχεδιασμό για το νέο Λύκειο.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βάσεις

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης του υπουργείου θα λάβουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για τις ΣΑΕΚ θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους στον τόπο σπουδών.

Πάνω από 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και αναβάθμισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προχωρούν στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δημιουργείται για πρώτη φορά φοιτητική εστία δυναμικότητας 198 κλινών σε ανακαινισμένο κτίριο.

Στόχος του υπουργείου είναι τα επόμενα χρόνια να προστεθούν περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης. Παράλληλα, υλοποιούνται έργα ανακαίνισης υφιστάμενων εστιών, όπως εκείνων της Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου δρομολογούνται επενδύσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 17 πανεπιστημιακών κτιρίων.

Παρεμβάσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το κόστος κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Όπως είπε, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθείται πρόγραμμα αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα διατεθούν σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα όπως η διπλή επιστροφή ενοικίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που μισθώνουν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς.

5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί

Αναφερόμενη στα κενά στα σχολεία, η υπουργός σημείωσε ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αριθμός που, όπως είπε, υπερβαίνει τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στα μέσα ή προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνουν ακόμη 5.500 μόνιμοι διορισμοί, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Την Παρασκευή το ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή αναμένεται να εκδοθεί το ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα αδειοδοτηθούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το φθινόπωρο.

Όπως ανέφερε, εξετάζονται συνολικά εννέα αιτήσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι περισσότερες από έξι θα λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σε εξέλιξη ο διάλογος για το νέο Λύκειο

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο για την αναμόρφωση του Λυκείου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση του απολυτηρίου και η μεγαλύτερη σύνδεσή του με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα επανέλαβε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου, συνοδευόμενο από νέα προγράμματα σπουδών και ανανεωμένο εκπαιδευτικό υλικό.