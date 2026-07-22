Kαι έδειξε για ακόμα μια φορά πόσο σπουδαία τραγουδίστρια ήταν.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης συνεργάστηκαν με τον νεαρό τότε Μίκη Θεοδωράκη, γεφυρώνοντας τη μελοποιημένη ποίηση με το λαϊκό αίσθημα.



Ένας από τους μεγάλους σταθμούς της συνεργασίας τους θεωρείται ο κύκλος «Αρχιπέλαγος» που γράφτηκε από τον Μίκη το 1959 με πρώτη ερμηνεύτρια τη Μαίρη Λίντα και το Γρηγόρη Μπιθικώτση, σε ποίηση Δημήτρη Χριστοδούλου, Νίκου Γκάτσου, του ίδιου του συνθέτη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιάννη Θεοδωράκη και του Πάνου Κοκκινόπουλου.

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Επίσης, το 1963 έγινε η τρίτη ηχογράφηση του «Επιταφίου» με τη φωνή της Λίντα, ενώ πασίγνωστα κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, όπως τα «Πού πέταξε τ' αγόρι μου» ή «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες», σφραγίστηκαν από τη φωνή της.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαίρη Λίντα έγινε η βασική ερμηνεύτρια του Θεοδωράκη σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες όπως: «Ροδόσταμο», «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ», κ.ά. Για την ιστορία η Λίντα ηχογράφησε 24 τραγούδια του Μίκη, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη τραγουδίστρια ήταν.

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Πρέπει να αναφέρουμε επίσης, ότι η Λίντα συμμετείχε και στη θεατρική παράσταση του έργου «Όμορφη Πόλη» ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη και γράφοντας ιστορία.



Το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου 1961 και το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού, στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία.



Στο Φεστιβάλ διαγωνίζονται ο Μάνος Χατζιδάκις (που είχε κερδίσει και τα προηγούμενα βραβεία), με το τραγούδι «Κουρασμένο παλικάρι», σε στίχους Νίκου Γκάτσου και ερμηνεύτρια τη Νάνα Μούσχουρη και ο Μίκης Θεοδωράκης με το τραγούδι «Απαγωγή» με ερμηνεύτρια τη Μαίρη Λίντα.

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{https://youtu.be/yZuFRdhhLzo?si=GGB0ZozDWkaZ6__C}



Αν και ο Χατζιδάκις θεωρείται φαβορί, τελικά χάνει το βραβείο από τον Μίκη καθώς η Λίντα δίνει μια ανεπανάληπτη ερμηνεία, έχοντας πάντα τον Μανώλη Χιώτη με το μπουζούκι του στο πλευρό της.

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Μίκης και Μαίρη Λίντα έτρεφαν μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση ο ένας στον άλλον, ενώ το 2017 επανενώθηκαν για μια συναυλία στο Παλλάς.





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