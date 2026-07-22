Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στο Γηροκομείο Αθηνών.

Τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατό της, η Μαίρη Λίντα είχε παραχωρήσει μία από τις πιο συγκινητικές συνεντεύξεις της στον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star. Από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητά της, ανακάλεσε μνήμες από τη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή και αναφέρθηκε σε όσα εξακολουθούσαν να της λείπουν.

Τι είχε δηλώσει

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με τη χαρακτηριστική της ευγένεια και το ζεστό χαμόγελο που τη συνόδευε πάντα, η Μαίρη Λίντα είχε περιγράψει τη ζωή της στο ίδρυμα λέγοντας:

«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… Μη τον είδατε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η σπουδαία τραγουδίστρια είχε εκφράσει την ικανοποίησή της που εξακολουθούσε να έχει τη δύναμη να τραγουδά και να χορεύει, ενώ δεν έκρυψε τη νοσταλγία της για τις μεγάλες στιγμές της καριέρας της.

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέι. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω».

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