«Γιατί χωρίσαμε; Εγώ φταίω! Δεν υπάρχουν τέτοιες αγάπες σήμερα…», δήλωνε πριν μερικά χρόνια η Μαίρη Λίντα.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και μια ζωή γεμάτη μεγάλες στιγμές, επιτυχίες και δυνατές συγκινήσεις.

Ανάμεσα στις ιστορίες που σφράγισαν την πορεία της, ξεχωρίζει ο θυελλώδης έρωτάς της με τον Μανώλη Χιώτη, έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του λαϊκού μας τραγουδιού.

Οι δυο τους δεν υπήρξαν μόνο ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα καλλιτεχνικά δίδυμα της εποχής, αλλά και ένα ζευγάρι που έζησε ένα μεγάλο πάθος, με έντονη ζήλια και τελικά έναν χωρισμό που η σπουδαία ερμηνεύτρια κουβαλούσε ως την πιο βαθιά πληγή της ζωής της.

«Ο Μανώλης ήταν τα πάντα για μένα»

Σε ηλικία μόλις 11 ετών, η Μαίρη Λίντα βρέθηκε στο «Πίγκαλς», ίσως το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο. Τότε γνώρισε για πρώτη φορά τον Μανώλη Χιώτη και από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια σπουδαία κοινή πορεία.

«Ήταν φίρμα ο Χιώτης. Εγώ, τότε έβγαινα. Ήμουν 11 – 12 χρόνων», είχε δηλώσει η ίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μανώλης Χιώτης και η Μαίρη Λίντα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 1958, με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η συνεργασία τους στο πάλκο γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία και οι δυο τους έγιναν αχώριστοι στα μάτια του κοινού, καθώς η φωνή της Λίντα συνδυαζόταν μοναδικά με τη δεξιοτεχνία του Χιώτη στο μπουζούκι.

Χρόνια αργότερα, η ίδια είχε μιλήσει με βαθιά συγκίνηση για τον άνθρωπο της ζωής της:

«Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Για μένα ο Μανώλης ήταν τα πάντα. Μακάρι να με άκουγε από εκεί που βρίσκεται τώρα και να του έλεγα πόσο πολύ τον αγάπησα και τον λάτρεψα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα μαζί του. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».

Η αποθέωση στον Λευκό Οίκο και οι σκηνές ζήλια

Το 1964, το διάσημο ζευγάρι αποφάσισε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιτυχία τους εκεί ήταν σαρωτική: έφτασαν μέχρι τον Λευκό Οίκο, τραγουδώντας ενώπιον του προέδρου Λίντον Τζόνσον, ενώ τους απονεμήθηκε και η πράσινη κάρτα παραμονής.

Πίσω όμως από τη λάμψη των εμφανίσεων, η σχέση τους δοκιμαζόταν σκληρά. Η απόσταση από την πατρίδα, η καθημερινή τριβή, αλλά κυρίως η παθολογική ζήλια του συνθέτη, δημιούργησαν ανυπέρβλητα προβλήματα.

«Ο Μανώλης ήταν γνωστό πως ήταν ζηλιάρης, κι ειδικά εμένα με ζήλευε πολύ. Δεν τολμούσα να κοιτάξω κάπου, να μιλήσω με κάποιον, οι σκηνές που διαδραματίζονταν ήταν ανεκδιήγητες», είχε αποκαλύψει η ίδια. Τελικά, ήταν εκείνη που πήρε τη δύσκολη απόφαση να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.

Ο Μανώλης Χιώτης δεν αποδέχτηκε ποτέ τον χωρισμό. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της τραγουδίστριας, εκείνος πήγαινε έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Αμερική και την παρακαλούσε να επιστρέψει κοντά του. Ωστόσο, οι γέφυρες είχαν πλέον κοπεί.

Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση στο πάλκο έγινε το καλοκαίρι του 1967 στο κέντρο «Σεραφίνο». Ο κόσμος φώναζε στο Χιώτη «φίλησέ τη» αλλά εκείνος πέταξε το μπουζούκι και έφυγε. «Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα» εξομολογείται η ίδια.

Τρία χρόνια αργότερα, στις 20 Μαρτίου 1970, ο Μανώλης Χιώτης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ο θάνατός του βάρυνε τη Μαίρη Λίντα με αβάσταχτες τύψεις:

«Πέθανε τρία χρόνια μετά τον χωρισμό μας. Αισθάνθηκα απίστευτες τύψεις και βαθιές ενοχές. Πιστεύω πως αν είμαστε μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα. Όμως, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».