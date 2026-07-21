Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για το τάμα και τον ερχομό της κόρης της.

Το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου, προχώρησε σε μία διαφορετική εξομολόγηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίος μίλησε για το τάμα που είχε κάνει το 2025, προκειμένου να καταφέρει να αποκτήσει το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια του Alpha τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Πάρο και σήμερα κατάφερε να επισκεφθεί την εκκλησία της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής προκειμένου να προσκυνήσει και να αποδώσει τις ευχαριστίες της για τις προσευχές της που εισακούστηκαν.

Η ίδια, μέσα από την εκπομπή που διατηρεί στον Alpha, το «Super Κατερίνα», έχει εκφράσει ανοιχτά την σύνδεσή της με την πίστη, ενώ είχε αποκαλύψει ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι τη στιγμή που έμεινε τελικά έγκυος.

Σήμερα, μέσω Instagram Stories, προχώρησε σε μία διαφορετική εξομολόγηση, κατά την οποία μοιράστηκε μία φωτογραφία από την στιγμή που άφηνε πέρυσι το τάμα, αναφέροντας αρχικά: «Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγιά τη Δεομένη… είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται τον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου».

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Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή εξομολόγηση για την κόρη της

Λίγο αργότερα, πρόσθεσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται να αφήνει το ευχαριστήριο μήνυμα, αναφέροντας: «Φέτος… είναι αυτό. Νιώθω τόσο ευλογημένη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εν συντομία στην εικόνα της Παναγιάς της Δεομένης: «Η Παναγιά η Δεομένη είναι μια από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγιάς Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου. Η ονομασία «Δεομένη» σημαίνει «η Παναγιά που προσεύχεται και ικετεύει». Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων. Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της…».

Και τέλος, ανέφερε: «Η εικόνα της Παναγίας της Δεομένης αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα προσκυνήματα μέσα στον ναό… Μπαίνοντας στο ναό θα την βρείτε αριστερά… Με πίστη και ευγνωμοσύνη… Μεγάλη η χάρη της».