Έφυγε σε ηλικία 86 ετών.

Μία από τις πρώτες και πιο χαρακτηριστικές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, η Νάκυ Αγάθου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική διαδρομή γεμάτη επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και αγάπη για το μέσο που υπηρέτησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η απώλειά της έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, μέσα από αναρτήσεις ανθρώπων που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της. Φίλοι και συνάδελφοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημόσια μια γυναίκα που αποτέλεσε μέρος της πρώτης γενιάς της ελληνικής τηλεόρασης και συνδέθηκε με τα πρώτα βήματα της ΕΡΤ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk0oprm7kcc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νάκυ Αγάθου:Το συγκινητικό μήνυμα του Τάκη Σαγιώρ

Ανάμεσα σε εκείνους που μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη Νάκυ Αγάθου ήταν ο Τάκης Σαγιώρ. Ο ίδιος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.«Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/sayortakis/posts/pfbid0mHmaq7RwVLMkAStUUvYdHobJPXT2u3FAAPxqMn1cyngk7bbBn9c8wKt56gAgN8Xxl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πορεία της στην ΕΡΤ και την τηλεόραση

Η Νάκυ Αγάθου υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που έγραψαν ιστορία στα πρώτα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Από το 1967 έως το 1988 υπηρέτησε τη δημόσια τηλεόραση, συμμετέχοντας σε μια εποχή όπου το τηλεοπτικό τοπίο διαμορφωνόταν και οι παρουσιαστές αποτελούσαν πρόσωπα ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας για το κοινό.Με τη σοβαρότητα, τη μόρφωση και την ξεχωριστή παρουσία της, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση των τηλεθεατών και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία της ΕΡΤ.

Από την Κέρκυρα στα πρώτα βήματα της τηλεόρασης

Το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Αικατερίνη Αγάθου – Μιχαλοπούλου, γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1940 στην Κέρκυρα. Εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, ξεκινώντας από τον χώρο του ραδιοφώνου.

Το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα, όπου συνέχισε την πορεία της στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών.

Το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της διαδρομή τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Από τότε αποτέλεσε μία από τις πρώτες γυναικείες παρουσίες που συνδέθηκαν με τη νέα εποχή της τηλεόρασης στην Ελλάδα.

{https://youtu.be/3lgr_BufsAo?si=XJiK8kg_z8xSBz-A}