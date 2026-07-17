Οι ευχές της Ελένης στην Σία, για τη νέα επαγγελματική της στέγη.

Τις ευχές της στη Σία Κοσιώνη έστειλε δημόσια η Ελένη Μενεγάκη, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ANT1.

Η δημοσιογράφος, η οποία αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Μετά την ανακοίνωση του σταθμού, η Σία Κοσιώνη έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, ενημερώνοντας τους ακολούθους της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η Ελένη Μενεγάκη, ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έσπευσαν να της ευχηθούν, με το σχόλιό της να συγκεντρώνει αμέσως δεκάδες likes, από τους διαδικτυακούς φίλους και των δύο.