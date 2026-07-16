Το μεγάλο «ευχαριστώ» από τη Σία Κοσιώνη και η ανυπομονησία λίγο πριν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στον όμιλο του ΑΝΤ1.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, έγινε και επίσημα γνωστό ότι η Σία Κοσιώνη συνεχίζει την επαγγελματική της δραστηριότητα κάτω από την τηλεοπτική στέγη του ΑΝΤ1.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποχώρησε φέτος από τον ΣΚΑΙ, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, και αναλαμβάνιε πλέον χρέη σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, καθώς και την παρουσίαση μίας ενημερωτικής εκπομπής.

Λίγες ώρες μετά από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η Σία Κοσιώνη, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για το νέο της ξεκίνημα ευχαριστώντας θερμά όλους όσους την εμπιστεύτηκαν.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή.

Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

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Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά.

Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται!

Καλή μας αρχή!», έγραψε σε σχετική ανάρτηση.

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Σία Κοσιώνη - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.