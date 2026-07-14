Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μία ακόμη εμπειρία ζωής πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Ιωάννα Παλιοσπύρου, καθώς πήρε την μεγάλη απόφαση να κάνει ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media παρουσίασε ορισμένα στιγμιότυπα από τη στιγμή της προετοιμασίας της, ενώ σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου, δημοσίευσε το ολοκληρωμένο βίντεο από την στιγμή της πτώσης μέχρι το λεπτό που φτάνει στη γη:

«Πάμε να ανέβουμε πάνων το ξανά κάνουμε… Ήταν φανταστικά. Τους φόβους μας πρέπει να τους κατακτάμε και να τους κάνουμε φίλους μας», ακούστηκε να λέει λίγο πριν ολοκληρωθεί το βίντεο.

Μέσα από το συνοδευτικό κείμενο έστειλε το δικό της, ηχηρό μήνυμα στους διαδικτυακούς φίλους, αναφέροντας:

«Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου. Η αληθινή ζωή ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να μην αφήσεις τον φόβο να πάρει τις αποφάσεις για σένα. Τα όνειρά σου αξίζουν περισσότερο από τον φόβο σου. Και εκεί αρχίζει πραγματικά η ελευθερία».

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Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα από τις χαλαρές, καλοκαιρινές της στιγμές στην παραλία φορώντας το μαγιό της.

Όπως αποκάλυψε ταξίδεψε στην Αντίπαρο όπου απόλαυσε τον καλοκαιρινό ήλιο: «Πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου. Ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;», πρόσθεσε στη λεζάντα της.

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