Η κάμερα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε στις πρόβες του Γιάννη Κότσιρα.

Ένα μεγάλο αφιέρωμα προς τιμήν του μουσικού Θάνου Μικρούτσικου ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2026, και ο Γιάννης Κότσιρας αναμένεται να ανέβει στη σκηνή.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες το αφιέρωμα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με πολλούς από τους έλληνες καλλιτέχνες να ενώνουν τις φωνές τους.

Το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», δημοσιεύθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από τις πρόβες του Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο και προετοιμάζει τα τραγούδια που επρόκειτο να ερμηνεύσει.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο τραγουδιστής ακούγεται να ερμηνεύει στίχους από το τραγούδι «Για μια Ντολόρες» σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Άλκη Αλκαίου.

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Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στο εν λόγω αφιέρωμα αναμένεται να δώσουν το παρών και άλλοι καλλιτέχνες όπως Κώστας Θωμαΐδης, Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, ο Γιάννης Κότσιρας, πραγματοποιεί περιοδεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τίτλο «30 χρόνια», γιορτάζοντας τις τρεις δεκαετίας του στην ελληνική δισκογραφία.