Δυναμικά ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Γκστάαντ, επικρατώντας του Ιγνάσιο Μπούσε στον πρώτο γύρο.
Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Περουβιανού με 6-4, 6-4, σε ματς που διήρκεσε 96 λεπτά, παίρνοντας «εκδίκηση» για την ήττα του από τον Μπούσε στον πρώτο γύρο στη Μαγιόρκα, τον προηγούμενο μήνα.
Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ελβετός Ζερόμ Κιμ, ο οποίος μπήκε στο ταμπλό του τουρνουά με wild card και βρίσκεται στο Νο186 της παγκόσμιας κατάταξης.
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Τσιτσιπάς και Ρουντ έπαιξαν τένις από τα μπαλκόνια
Πριν από το πρώτο του ματς στο Γκστάαντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε «ζέσταμα» με το challenge του… μπαλκονιού.
Ο 27χρονος και ο Κάσπερ Ρουντ έπαιξαν τένις από αντικριστά μπαλκόνια, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα.
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