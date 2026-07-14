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Νίκη του Τσιτσιπά επί του Μπούσε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Γκστάαντ.

Δυναμικά ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Γκστάαντ, επικρατώντας του Ιγνάσιο Μπούσε στον πρώτο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Περουβιανού με 6-4, 6-4, σε ματς που διήρκεσε 96 λεπτά, παίρνοντας «εκδίκηση» για την ήττα του από τον Μπούσε στον πρώτο γύρο στη Μαγιόρκα, τον προηγούμενο μήνα.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ελβετός Ζερόμ Κιμ, ο οποίος μπήκε στο ταμπλό του τουρνουά με wild card και βρίσκεται στο Νο186 της παγκόσμιας κατάταξης.

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Τσιτσιπάς και Ρουντ έπαιξαν τένις από τα μπαλκόνια

Πριν από το πρώτο του ματς στο Γκστάαντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε «ζέσταμα» με το challenge του… μπαλκονιού.

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Ο 27χρονος και ο Κάσπερ Ρουντ έπαιξαν τένις από αντικριστά μπαλκόνια, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα.

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