Ο Νο1 αμφισβητίας του Τζόκοβιτς είναι… ο εαυτός του, δηλώνει ο Σέρβος στο ντοκιμαντέρ.

Μετά τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ, σειρά παίρνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς το ντοκιμαντέρ του θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο.

«Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο λύκος τον χειμώνα» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ και σήμερα, Τρίτη, δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ. Σκηνοθέτης είναι ο Τζέισον Χερ, ο άνθρωπος πίσω από το «The Last Dance», το ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν με τους Σικάγο Μπουλς.

Το ντοκιμαντέρ- που θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Αυγούστου, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του US Open- υπόσχεται «αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια» για μια «άνευ προηγουμένου και αποκαλυπτική ματιά» στην πορεία που διέγραψε ο Τζόκοβιτς ξεκινώντας ως ένα αγόρι από τη Σερβία που είχε ρημάξει ο πόλεμος, για να γίνει ένας «ανεπιθύμητος εισβολέας» στην κυριαρχία του Ναδάλ και του Φέντερερ.

Σε αντίθεση με τον Ναδάλ και τον Φέντερερ, τα ντοκιμαντέρ των οποίων προβλήθηκαν αφού αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση, ο Τζόκοβιτς είναι ακόμα στα κορτ. Πριν από λίγες ημέρες έφτασε στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον, όπου τον απέκλεισε ο Γιανίκ Σίνερ και ακόμα κυνηγά τον 25ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ, για να βελτιώσει το ρεκόρ του, ένα από τα πολλά που κατέχει στον κόσμο του τένις.

Τζόκοβιτς: Είμαι ο Νο1 αμφισβητίας μου

«Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος, υπάρχουν ημέρες που αμφισβητώ τον εαυτό μου, πολύ. Για πόσο πρέπει να συνεχίσω να το κάνω αυτό; Γιατί υποβάλλω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου σε αυτό, ξανά και ξανά», λέει στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ ο 39χρονος Σέρβος.

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«Ο Νο1 αμφισβητίας μου είναι εδώ», τονίζει, δείχνοντας τον εαυτό του. «Και προσπαθώ να διαψεύσω τον εαυτό μου περισσότερο από κάθε άλλον», συμπληρώνει.

Σε άλλο σημείο, εξομολογείται: «Ο κόσμος σκέφτεται “έχεις πετύχει τόσα σπουδαία πράγματα και τώρα πρέπει να διασκεδάσεις”. Δεν μπορώ να διασκεδάσω».

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς

{https://www.youtube.com/watch?v=UQaKzMuyjlE}