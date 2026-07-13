«Ο δρόμος προς τον τελικό είναι μπροστά μας και είναι ανοιχτός», ανέφερε ο προπονητής της Ισπανίας.

Ισπανία και Γαλλία ρίχνονται στη μάχη για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026, σε μία αναμέτρηση η οποία αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις. Μία μέρα πριν τον ημιτελικό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας,μίλησε στα ΜΜΕ της χώρας του, αναφερόμενος ιδιαίτερα στον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο προπονητής της «Ρόχα» υπογράμμισε πως αμφότερες οι πλευρές έχουν εξελιχθεί όσο αφορά τον τρόπο παιχνιδιου, ενώ για τον Γιαμάλ τόνισε πώς ακόμη δεν έχει πραγματοποιήσει την κορυφαία του εμφάνιση στη διοργάνωση.

Η Ισπανία έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά αφήνοντας εκτός διοργάνωσης διαδοχικά την Αυστρία (3-0), την Πορτογαλία (1-0) και το Βέλγιο (2-1), και πλέον απέχει μία νίκη από την επιστροφή της στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010.

Τότε, στον δρόμο προς το τρόπαιο, είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Γερμανίας στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, απέναντί της βρίσκεται η Γαλλία, μία ομάδα γεμάτη ποιότητα και την τριπλέτα Εμπαπέ - Ολίσε - Ντεμπελέ που... τρομάζει.

Ο Ντε λα Φουέντε, μιλώντας στην «Cadena Ser», αναγνώρισε τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έχει την ποιότητα για να διεκδικήσει την πρόκριση.

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«Το να φτάσεις στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δυνατοί, αλλά και εμείς είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο δρόμος προς τον τελικό είναι μπροστά μας και είναι ανοιχτός.

{https://x.com/ellarguero/status/2076420759036068125}

Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο. Τόσο εκείνοι όσο και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε δώσει μεταξύ μας. Ο αγώνας της Τρίτης δεν θα έχει καμία σχέση με όσα έχουν προηγηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε ξεχωριστά και στον Λαμίν Γιαμάλ, εκτιμώντας πως ο 18χρονος άσος έχει ακόμη περιθώρια να ανεβάσει την απόδοσή του.

«Είμαι βέβαιος ότι η καλύτερη εμφάνισή του σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει έρθει ακόμη. Είναι ένας παίκτης με τεράστιο κίνητρο, έχει μεγάλη διάθεση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί λίγο καλύτερα το άγχος του. Βρίσκεται σε μια φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης», τόνισε.

{https://x.com/ADNChampions/status/2076609168081928227}

Παράλληλα, ο Ντε λα Φουέντε αποθέωσε τον αρχηγό της ομάδας, Ρόδρι, χαρακτηρίζοντάς τον «...πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, το σημείο αναφοράς ολόκληρης της ομάδας και τον κορυφαίο στον κόσμο στη θέση του». Ειδική αναφορά έκανε επίσης στους μέσους Πέδρι, Φαμπιάν Ρουίθ και Μαρτίν Θουμπιμέντι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους στη λειτουργία της Ισπανίας.

Τέλος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός καθησύχασε για την κατάσταση των Νίκο Γουίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, αμφότεροι «...βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία.