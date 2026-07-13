Μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των «16» περισσότεροι από 6,25 εκατομμύρια φίλαθλοι είχαν παρακολουθήσει αγώνες στα γήπεδα, με την πληρότητα να αγγίζει το 99,7% και τον μέσο όρο προσέλευσης να ξεπερνά τους 65.000 θεατές ανά παιχνίδι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές και πολιτιστικές επιτυχίες που έχουν γνωρίσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τις αρχικές προβλέψεις ότι η διοργάνωση θα δυσκολευόταν να κερδίσει το αμερικανικό κοινό. Παρά τις ανησυχίες για περιορισμένο ενδιαφέρον, υψηλό κόστος και πολιτικές εντάσεις, το τουρνουά έχει καταγράψει τις υψηλότερες τηλεθεάσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, ενώ η ατμόσφαιρα στα γήπεδα και στις πόλεις των τριών διοργανωτριών χωρών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Αν και οι εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού έχουν πλέον αποκλειστεί, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο ενόψει των ημιτελικών ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, καθώς και Γαλλία και Ισπανία.

Η αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο στη φάση των «16», παρά τη βαριά ήττα των Αμερικανών με 4-1, συγκέντρωσε συνολικά 50,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στα δίκτυα Fox και Telemundo, αποτελώντας τη μεγαλύτερη τηλεοπτική audience που έχει καταγραφεί ποτέ για ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, ο αγώνας Μεξικό – Αγγλία, που διεξήχθη σε κατάμεστο Στάδιο Αζτέκα μπροστά σε περίπου 80.000 φιλάθλους, παρακολούθησαν 46,7 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Fox, πρόκειται για τα δημοφιλέστερα μη αγώνες του NFL αθλητικά γεγονότα στη χώρα από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1994.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των «16» περισσότεροι από 6,25 εκατομμύρια φίλαθλοι είχαν παρακολουθήσει αγώνες στα γήπεδα, με την πληρότητα να αγγίζει το 99,7% και τον μέσο όρο προσέλευσης να ξεπερνά τους 65.000 θεατές ανά παιχνίδι. Παράλληλα, πάνω από 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τα FIFA Fan Festivals στις τρεις διοργανώτριες χώρες, μετατρέποντας πλατείες, πάρκα και κέντρα πόλεων σε μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του τουρνουά, αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική πρόκληση για το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Παραδοσιακά, το ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Κυπέλλων, χωρίς όμως να διατηρείται στα ίδια επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η έντονη κινητικότητα γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων του 2030 και του 2034, με μεγάλες εταιρείες να εξετάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνει ότι η βιομηχανία του θεάματος εκτιμά πως η δυναμική του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ ενδέχεται αυτή τη φορά να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.