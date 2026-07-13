Το αυτοκίνητο έσπασε τη γυάλινη τζαμαρία και μπήκε ολόκληρο μέσα στον χώρο του καταστήματος, διαλύοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Βριλήσσια, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων στη Λεωφόρο Πεντέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε πελάτισσα του καταστήματος, η οποία κατά τη διάρκεια ελιγμού φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα. Το αυτοκίνητο κινήθηκε απότομα προς τα εμπρός και προσέκρουσε στην είσοδο του καταστήματος.

Από τη σύγκρουση η τζαμαρία καταστράφηκε, ενώ το όχημα κατέληξε στο εσωτερικό της πρόσοψης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Πελάτες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για λάθος χειρισμό της οδηγού ή για κάποια ξαφνική μηχανική βλάβη του οχήματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του STAR, οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο στις αρμόδιες αρχές.

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