Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου. Οι βουτιές στην πισίνα παρέα με τα παιδιά της.

Οικογενειακές στιγμές γεμάτες με παιχνίδι και απόλυτη ηρεμία απόλαυσε η Αθηνά Οικονομάκου στο Σούνιο έχοντας στο πλευρό της τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της.

Η ηθοποιός αφού επέστρεψε από το ταξίδι της στο Λονδίνο και τη Γαλλία βρέθηκε σε ξενοδοχείο της Αττικής κοντά στο Ναό του Ποσειδώνα, όπου πέρασε χρόνο με την οικογένειά της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις ημέρες τους στο ξενοδοχείο, σημειώνοντας ότι η εκδρομή τους ολοκληρώθηκε με μία βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε απαθανάτισε τόσο τον σύζυγό της, όσο και τα παιδιά της να απολαμβάνουν το παιχνίδι και τις βουτιές στην πισίνα.

Η ίδια εντυπωσίασε με τα μαγιό της, ενώ πόζαρε με την κόρη της και το γιο της μέσα στο νερό και μπροστά από τον Ναό του Ποσειδώνα.

Στη σχετική λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξυπνώντας στο ατελείωτο μπλε, περνώντας κάθε στιγμή μαζί, και τελειώνοντας την ημέρα κάτω από τον Ναό Ποσειδώνα. Το καλοκαίρι στα καλύτερά του».

Η Αθηνά Οικονομάκου τις τελευταίες εβδομάδες έχει έρθει στο προσκήνιο των συζητήσεων καθώς παντρεύτηκε τον σύντροφό της σε μία λιτή τελετή στην Πλάκα, τον Μάιο, και λίγο αργότερα, οργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι στην Πάρο, όπου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης.